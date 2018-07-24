傅崐萁不選 陳學聖：全力贏回桃園

2018-07-24

〔記者李容萍、陳昀、王峻祺、游太郎／綜合報導〕無黨籍花蓮縣長傅崐萁被政壇盛傳可能出馬參選桃園市長，面對「轉戰」傳聞，原本不願證實的傅崐萁，昨日公開表達「全力支持陳學聖！」國民黨提名的桃園市長參選人陳學聖獲悉後表示感謝，強調自己將會「全力以赴把桃園贏回來。」

原對傅崐萁轉戰桃園表達「歡迎」的國民黨桃園市黨部主委楊敏盛也說：「太好了，這猶如一劑強心針。」他說，傅崐萁在花蓮縣長兩屆任期內多次拿到「六星市長」，好評價眾所皆知，先前是期待他的投入能激發「冷掉的市長選情」，如今表態支持陳學聖更好，近期會與傅碰面，邀請他到桃園拉抬陳學聖的聲勢。

陳學聖表示，謝謝傅「以大我之心，對我的全力支持！」參選至今雖多經折難，但他會繼續聽取各方意見，調整選戰節奏與焦點，接地氣接民意，會全力以赴，讓他和國民黨成為選民心目中最認同、最願意支持的對象，不僅讓桃園成為傅崐萁口中「溫暖的家」，更要在年底選舉中結合所有在野的力量，用選票教訓這個不公不義的政府，讓台灣成為台灣人最溫暖的家。

對於要如何與國民黨桃園市議員參選人聯合作戰，陳學聖指出，桃園的母雞、小雞之間合作愉快，如果自己夠強，議員參選人就會靠過來，反之也不用勉強，對於願意靠過來的人，到最後會證明，合在一起絕對是國民黨勝選的唯一策略，選擇閃躲的人，最後會發現自己是錯誤的。

陳學聖強調，二○一六年大選國民黨慘敗，七十四席區域立委中只剩下廿四席，扣掉原住民及離島，國民黨在各縣市只贏了十八席，他是少數存活下來的一席，表示他有戰鬥的韌性，有陸戰隊搶灘的意志，一定會奮戰到底，永不放棄。

傅崐萁昨在花蓮說，妻子徐榛蔚是桃園女兒，桃園市長選舉對台灣整體發展非常重要，二○二○年是否能再次政黨輪替，二○一八年的選舉至為重要，北三都的選情對在野黨相當不樂觀，如何團結勝選、如何讓民進黨北三都火燒連環船、如何結合在野力量等均相當重要，集中力量不是個人是否參選的問題。

他說，桃園市選情雖低迷，但會用所有力量支持在野力量，擊敗民進黨，不懼戰也不求戰，但「成功不必在我」，呼籲全民支持陳學聖、支持主委楊敏盛，以贏回台灣為目標。