新竹縣長 林為洲選定了

2018-07-24

才擺平桃園 新竹縣又鬧分裂 國民黨抱頭燒

〔記者黃美珠、林良昇／綜合報導〕不滿國民黨中央改變全民調提名方式的立委林為洲，昨天明白指出，「我的委屈求不了全」，他決定「順從宗親會會員代表大會的決議」，將參選新竹縣長到底，於八月底完成參選登記，且等著「被開除」黨籍。

林：委屈求不了全 順從宗親決議

民進黨籍的前縣長林光華也說，只要林為洲用黨外身分參選，他就公開力挺，就算民進黨祭出黨紀，他也「義無反顧！」

國民黨桃園選情剛傳出好消息，花蓮縣長傅崐萁確定不來攪局，新竹縣卻又鬧分裂。考紀會主委魏平政表示，黨員如果違紀登記參選，一般來說就是開除黨籍，但過程中，如果已擺明要脫黨或有相關宣布參選的動作，地方黨部認為有違紀，也可做處理。

不甩黨紀 民進黨林光華挺林為洲

國民黨中常會五月底決議撤銷由全民調決定人選，讓自認為民調領先的林為洲直言自己「被做掉」。國民黨稍後徵召新竹縣副縣長楊文科參選，但林為洲未死心，強調在八月底前會自己做民調挽回。

林為洲昨天表示，新竹縣林姓宗親會會員代表大會十五日在芎林召開，決議支持他參選縣長到底，不管有沒有國民黨身分，他都會「順從決議」，不再遲疑，也不再等民調結果。近日全縣十個分會都在加開臨時會傳達決議，接著就等總動員辦全縣林姓懇親大會造勢。

雖然已鐵了心，但林為洲前晚仍在臉書PO出他的撩妹語錄：「藍妹，Ｋ他只是為了讓妳開心」、「說我藍皮綠骨，那就在我的綠骨刻上妳的名字吧！」表明他對國民黨仍心存一絲絲的期待。

林為洲說，從加入國民黨起，他不僅沒打算要離開，還把國民黨當做是自己政治生涯最後一起奮鬥的團體，八月廿七日到卅一日是選舉登記期間，在此之前他仍會懷抱一絲期待，想要努力到最後一刻。

他強調，這段期間很多人來遊說，勸他退一步海闊天空，但他評估就算是自己退選了，國民黨也未必能勝選，更無從回復已被破壞的制度，在委屈也求不了全下，未來他以「黨外」還是「無黨」參選，看來是已經不可逆了。

林為洲也說，參選縣長的決定還沒向立院國民黨青壯派說明，計畫本週五馬英九基金會成立時碰面再說，但他不會退出黨團運作。