衛福部︰自費疫苗量少 恐難供應外國人

2018-07-24

中國人想帶孩子到台港施打

〔記者林惠琴／台北報導〕中國長春長生生技陸續爆出狂犬病疫苗造假、「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」劣質等問題，讓當地家長人心惶惶，更出現要帶孩子到香港、台灣打疫苗的聲浪。但我國衛福部疾管署表示，國內疫苗以公費市場為主，藥廠自費疫苗備貨量有限，恐無法大量供應其他國家人士使用。

中國疫苗出包已不是頭一遭，國內藥界人士說，並不清楚實際情況，無從評論，但疫苗是高投入成本，卻不見得短期內即可看到效果的產業，當地可能是相關管控措施未完全落實、急著推展成果，進而發生問題。

反觀我國所用疫苗，食藥署研檢組科長楊依珍強調，不論國產或進口均須逐批檢驗，確認安全性與有效性合格才放行，民眾不必擔心。

父或母有居留證 才能打公費

對於中國網友要帶孩子到香港、台灣打疫苗，疾管署副署長莊人祥表示，國內主要使用白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺與ｂ型嗜血桿菌等五合一疫苗，且以公費市場為主，必須是中華民國國民或父母一方有我居留證者，自費疫苗相對較無市場，因此藥廠備貨量有限，應不至於可供應其他國家人士施打。

國光生技發言人潘飛則提及，目前該公司在中國上市僅三價流感疫苗，所有開發與生產均在台灣，在中國銷售的價格高於中國國產貨與外資在中國生產貨，代表品質在當地備受信任、願意花高價購買，只是儘管中國疫苗出問題，確實帶給他們的民眾與醫療機構擔憂，但台廠是否能夠就此受惠仍很難評估，有待長期觀察。