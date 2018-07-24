中國假疫苗引爆民怨 官方急河蟹

2018-07-24

先前兒童疫苗檢驗不合格 又爆狂犬病疫苗造假

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近來多宗黑心疫苗事件引爆民怨，兩大疫苗生產商「長春長生生物科技」和「武漢生物製品研究所」被踢爆兒童疫苗「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗（百白破疫苗）」檢驗不合格，但當局遲未公布善後措施，長春長生近日又被踢爆狂犬病疫苗造假，甚至疑似賄賂推銷疫苗，惡劣程度堪比二○○八年的「三聚氰胺毒奶粉事件」！正在國外訪問的國家主席習近平已責令徹查，但官方當前竭力控管輿論；長生生技董事長高俊芳等五名高層，則已被帶走調查。

去年11月已爆發 本月才罰生產商

中國國家食品藥品監督管理局去年十一月發布通告，指稱「長春長生」和「武漢生物」生產的兩批次、六十五萬餘支「百白破疫苗」，不符合預測疫苗免疫效果的「抗體效價」指標，可能導致免疫失敗、無法對抗相關疾病，遂立案調查並要求停用，惟問題疫苗早已流向山東、河北和重慶市疾病預防控制中心。

長春長生 涉賄疾控中心人員

弔詭的是，藥監局在事發九個月後，直到本月十九日才向長春長生發出「行政處罰書」，聲稱將按「劣藥」處理有問題的百白破疫苗，並沒收違法所得及罰款三四四萬人民幣（約一五八○萬台幣），卻未公布疫苗生產紀錄、召回情況等資訊，觸犯眾怒。與此同時，長春長生十五日再度被藥監局以生產紀錄造假為由，勒令停止生產「凍乾人用狂犬病疫苗」，一連串黑心疫苗醜聞終至點燃全民怒火。

「澎湃新聞網」等媒體揭露，長春長生及其母公司長生生物科技在二○○一至一七年間，還捲入至少十二起賄賂案件，遍佈安徽、河南、福建和廣東四省，涉案人士多為該公司銷售人員和地方經銷商，包括縣市一級疾控中心人員、醫院免疫門診負責人等，方式包括按疫苗銷量發給回佣或按比例分佣等，藉此優先或大量銷售疫苗。

章子怡、伊能靜等女星開罵

習近平廿三日指事件「性質惡劣、怵目驚心」，下令「一查到底、嚴肅問責」。國務院總理李克強則譴責該公司「突破人的道德底線」，已派調查組進駐長春長生，停止該公司所有產品簽批，並徹查高風險藥品企業。中共機關報「人民日報」和新華社也痛批「膽大包天、傷天害理」、「零容忍」。中國知名女星章子怡、伊能靜等人也怒斥：「給孩子的疫苗都造假，還有什麼不可以？」

法新社、美國之音（ＶＯＡ）、英國廣播公司（ＢＢＣ）等報導，此次風波之大乃中國當局始料未及，審查機構為防失控，近日狂刪不滿評論，嚴控媒體報導，包括禁止個人、公民組織或專業團體獨立調查，反讓恐慌加劇。香港媒體「香港○一」廿三日實際走訪尖沙嘴診所後報導，已有不少「講普通話」家庭前往施打疫苗。