媽帶兒打疫苗 遭醫師扳開雙腿

2018-07-23

〔記者陳心瑜、王宣晴／新北報導〕呂姓女子日前帶一歲兒子到新北市林口衛生所接種疫苗，她抱兒子坐在自己大腿接受看診，不料兩度遭七十歲吳姓男醫師扳開她的雙腿膝蓋，她覺得不舒服到臉書PO網，兩名女網友竟也回應遭吳醫師性騷擾。警方已完成呂女及另名被害人的筆錄，近日完成第三名被害人筆錄後，將通知吳男到案說明；新北市衛生局表示，已退休的吳醫師是衛生所約聘醫師，已在七月二十日停職接受調查。

以為看診調整姿勢 但感覺不舒服

呂女昨由新北市議員蔡淑君陪同召開記者會，她表示，六月二十九日帶兒子去林口衛生所接種疫苗，吳醫師把雙手放在她的雙腿膝蓋內側再對外扳開，她雖覺得奇怪，但以為是醫療看診的調整姿勢，七月十三日第二次帶兒子看診，又遇到吳醫師同樣舉動，回想以前看診的女醫師不會這樣，驚覺並非醫療行為。

遭遇PO臉書 兩網友回應也遭性騷

呂女說，她當下質問吳醫師：「做什麼！」吳卻說小孩要多吃蔬菜等，回家後愈想愈氣，於是將遭遇貼上臉書，有兩名女網友回應也遭到吳的性騷擾。

警方發現呂女貼文後主動聯繫，其中呂女及另名被害人暫不願提刑事告訴，僅提出申訴，等通知男醫師到案說明後，會將兩方說法交由衛生局開性平會議審議，若確實有性騷擾行為，再依「性騷擾防治法」處以一萬元以上、十萬元以下罰鍰。

衛生所約聘醫師 已停職接受調查

新北市衛生局健康管理科長林惠萍表示，吳醫師是為確認幼兒的髖關節發育情形，伸手協助讓幼兒平躺在家長的大腿上，他沒有和家長溝通致民眾感受不佳，已從七月十八日起，全面將檢查流程改為讓兒童躺在看診台上進行。

警方表示，民眾若遇到性騷擾，可依「性騷擾防治法」到單位主管機關或警局提出行政申訴，警方會把兩造說法交給相關單位，再由單位召開性平會審議處理。被害人若要提告訴，則須前往警局，警方會將案件移送到地檢署，依法可判兩年以下徒刑。