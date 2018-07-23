生物奧林匹亞競賽 台灣4金 世界第一

2018-07-23

〔記者吳柏軒、方志賢／綜合報導〕第二十九屆國際生物奧林匹亞競賽傳捷報！台灣參賽四名學生勇奪四金，與中國並列全球第一，其中台南一中學生陳允禎表現最佳、獲得個人項目世界排名第三名，建中學生鄭育奇全球第五名，唯一金牌女學生高雄中學盧貞宇也列第七名，表現不俗。

南一中陳允禎 個人排第3

教育部表示，今年有三三八六名學生參與選拔，最後選出台南一中陳允禎、建國中學鄭育奇、高雄中學盧貞宇、花蓮高中沈耕宇等四人代表參賽，今年賽事在伊朗德黑蘭舉行。

賽事捷報昨天傳回，台灣四名選手在六十八個國家、二六九名參賽學生中，過關斬將全部拿下金牌，金牌數跟中國代表團相同，並列國際排名第一。

台灣代表團團長、中興大學生命科學系副教授蕭淑娟表示，今年考題結合先進的生物科技，偏向分子技術等操作，台生練習時接觸過，加上競賽時表現穩定，因此奪得佳績，獲金牌者將頒發獎金二十萬元，可被保送進入大學。

賽績最佳的陳允禎表示，前幾名的選手成績都相當優秀，而這次出訪參賽，最大感觸是「過去錯怪伊朗，這次來比賽發現，伊朗是個和善溫暖的國家」。

雄中盧貞宇 唯一金牌女生

唯一金牌女學生盧貞宇在雄中念高一科學班時，就曾獲化學奧林匹亞金牌，她今年則已保送進入台大牙醫系。雄中科學班主任江國宏說，盧貞宇在三民國中三年級時就取得資格，代表國家參加國中科奧，奪得一面個人金牌及三面團體金牌，合計四面金牌，高一下學期又獲化奧金牌，再加這次的生奧金牌，成績斐然。

江國宏表示，盧貞宇積極參加奧林匹亞競賽，仍很注意學校課業，碰到集訓活動缺課，她也會請同學幫忙錄音、抄筆記，也踴躍參與學校體育活動。