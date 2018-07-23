政大校長遴選 法律系教授郭明政出線

2018-07-23

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學昨召開校長遴選委員會議，歷經近九小時，選出政大法學院前院長郭明政當選新任校長，他在廿一名遴選委員中獲得十四票的過半同意票，第一輪投票就無異議通過、當選政大校長。

獲14票過半同意票

由於政大校長周行一今年任期屆滿就不再續任，政大展開校長遴選程序，共有七人角逐，而為避免台大校長遴選爭議的相關弊端出現，此次政大要求所有遴選委員及參選人都須簽訂承諾書，確定有善盡利益迴避及誠實揭露兼職資訊，否則喪失資格。而六月政大教職員師生執行「同意權投票」，郭明政及資訊系教授李蔡彥、傳播學院院長林元輝等三人通過同意門檻，於昨晚進行最終遴選會議。

政大校長遴委會發言人陳志輝表示，昨邀三人進行各二小時的治校理念詢答，晚間六點展開投票議程，廿一名遴委投票，在第一輪就有結果出爐，其中李蔡彥獲得同意票十票、不同意票九票、廢票二票；林元輝獲同意票六票、不同意票十四票、廢票一票；而郭明政獲同意票十四票、不同意票七票，遴委會決議，郭無異議通過成為政大校長當選人。

德國法學博士 任教政大27年

六十二歲的郭明政，政大法律系暨研究所畢業，赴德國慕尼黑取得法學博士，後回台任教，在中正大學任副教授一年後，就回母校政大任職迄今達廿七年，任政大法學院院長，目前也是總統府年金改革委員會委員之一。郭明政昨手機未開機，截稿前尚無法取得回應。