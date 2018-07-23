邀管演講惹爭議 南加州台大校友會分裂

2018-07-23

〔記者吳柏軒、黃以敬／綜合報導〕引發台大校長遴選涉法爭議的台大教授管中閔，昨應邀出席南加州台灣大學校友會年會，發表演說時強調，面對台大遴選爭議，他的對策就是「堅持不退、與台大同在」；但管的出席卻也引發南加州台大校友會出現分裂爭議，兩百多位台大校友登廣告質疑管就是造成台大遴選瑕疵及合法性引人詬病的問題焦點人物，不應在爭議未釐清前請他演講，更不能代表台大而侈言「台大新價值」。

在爭議聲中，管中閔昨仍出席南加州台大校友會第四十五屆年會，以「台大新價值、台灣新意志」為題發表演說。管說，雖然他人單勢孤，且台大校長聘任權力是在教育部， 但「我一定跟台大堅持在一起，為堅持保住大學自主，堅持不退」。面對提問，管坦承，曾因壓力很大想過放棄，但台大前校長陳維昭告訴他，堅持的不只是校長這位子，而是台大的自主及學術自由不容干預。

但管此行引發南加州台大校友不同反應、更面臨分裂。反對邀管演說的南加州台大校友會成員，昨即發起另立「台美人台大校友會」。

前南加州台大校友會理事林美里宣讀聲明表示，南加州校友會不少永久會員相繼反映，此次台大遴選案備受爭議，突出爭議問題的焦點人物就是管中閔，在台大遴選爭議未釐清前，邀請管出席年會發言很不智，因此來自台灣的台大校友決定創立「台美人台大校友會」，表達對母校聲譽的更大關懷與愛護 。

身為台大校友的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥昨也出席年會，但與管並無互動，且在管發表演說前，朱已離開會場。