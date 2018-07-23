監院調查 台大處理兼職流程有瑕疵

2018-07-23

〔記者鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕監察院調查台大校長遴選案爭議，據了解，調查報告已接近完成階段，將送下月十六日教育文化委員會討論，屆時會否進一步糾正台大與教育部，仍得視審查後決議結果。但調查報告直指，教育部在大學校長制度設計上有缺失，且台大在財金系教授管中閔的獨董等兼職申請核准過程也有瑕疵。

監院人士表示，依「公務員服務法」第十三條規定，公務員不得違法兼職，監察院曾就此彈劾四十二名公務員。不過，監院過去並未處理過兼職獨董部分。

據了解，對台大處理兼職處理流程，台大曾公開表示，在學校流程簽辦上，有九成以上教授兼職案皆採事後追認；但台大在一○五年已修訂，兼職申請不能採事後追認，因此台大這種事後追認做法，是否違反自己的修法規定，是監察院調查報告主要重點。

更引爭議的是，台灣大一○六年除聘請管中閔兼職，也聘台大電機系教授鐘嘉德，而在台灣大六月十四日公告聘任管、鐘兼職時，鐘在六月九日就已取得台大電機系系務會議同意獨董、審計及薪酬委員三項兼職的核準；但管卻根本未申請薪酬、審議委員兼職，直到七月中，台灣大才向台大提出函請，管本人更到八月才提申請，明顯「可為卻不為」。

多位台大教授就為鐘抱屈質疑，「鐘行、管不行」的兼職申請程序，就是台大處理「不公正」、讓合法者遭違法者拖累而被「污名化」。

知情人士指出，鐘嘉德可一切依法提出兼職申請，但礙於管的三兼職都尚未核定完成，因此台大還配合管案，讓兩人的兼職正式核准案都遲至十月才函覆台灣大，甚至因此讓鐘嘉德與台灣大的產學合作契約受到延宕。這也是監委調查台大兼職案較引爭議點。