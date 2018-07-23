清大、交大：不允許未申請先兼職

2018-07-23

〔記者洪美秀、林曉雲／連線報導〕隨著教育部長葉俊榮新上任，台大校長遴選案再引關注，台大對於未核准即偷跑兼職的教授開鍘，但台大遴選出的管中閔教授甚至是「未申請」就先到台灣大兼職問題則未處理；而相對於台大，也有教授在企業兼職的其他國立大學多表示，不會許可教授在未經核准就到企業兼職，尤其「未申請就先兼職」狀況更是不可能允許。

清華大學和交通大學也都有正職教授擔任企業獨董、薪酬委員等職務。清大和交大都強調，學校正職人員的兼職都須依據「公立各級學校專任教師兼職處理原則」提出申請，企業或公司須發文給要兼職的教師系所辦公室，經系所同意後，也須到院級核准，最後須經校長正式核准後才能擔任兼職，一切都依規定辦理。

此外，如果擔任獨董時間超過半年，且因產學合作而有營利或利潤時，研發處也會與企業依「專任教師兼職營利事業機構回饋辦法」訂定回饋契約，這些也應在上任兼職前完成，都應受到監督。

清大人事單位表示，目前學校有十八名專任教師擔任企業獨董，約佔正職教師二％，比例不高，但這些擔任獨董的教師都經過三級單位審核通過才上任，沒有違規問題，目前查無教授在校方未正式核准就先去擔任企業獨董案例，若有「未申請就先兼職」狀況更是不可能允許。

中山：兼職教授均事先申請

交大也說，校內有一百卅八名教師有申請兼職，但只有廿五人擔任企業獨董，比例約僅二．五％，而所有擔任獨董或兼職的教師都有向學校申請並核准後才能上任，以符校內規定，沒有老師未提申請就可先到企業兼職，查到應屬違法。

中山大學校方受訪也強調，兼職須事先申請、審核，不曾有過「未申請」即先偷跑上任兼職情況，經查一○五年到今年，共有十六個企業兼職案，教授都有事先提出申請，其中十二案均在系所及學校完全正式核准後才上任，另有四案的同意生效日期則稍有回溯，回溯日期大概幾天到一個月內就補上書面正式同意，各有特殊原因，但絕對都是事先申請、向學校報備並取得同意。