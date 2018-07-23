G20財長公報警告╱貿易緊張加劇 全球經濟威脅

2018-07-23

〔編譯盧永山／綜合報導〕廿國集團（G20）財金首長會議週日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯閉幕，會後發表聯合公報警告，全球經濟成長面臨越來越多威脅，包括主要國家緊縮貨幣政策、貿易和地緣政治緊張加劇、全球失衡和不平等；G20三月的會後聲明，並未提到貿易緊張這個問題。

彭博取得公報草案指出：「短中期下滑風險已增加，全球經濟成長更不同步，儘管新興市場比以前做了更好準備，但仍面臨市場波動加劇和資本外流風險」；國際貨幣基金（IMF）主席拉加德表示，關稅戰將對全球經濟造成衝擊，最壞情況下，全球經濟成長將減少○． 五％。

貿易和匯率議題成為這次會中焦點。美國財長努勤試圖拉攏歐盟及日本，強調希望與兩國達成貿易協議，結果遭法國財長勒梅爾大潑冷水；勒梅爾表示，歐盟不會接受「在槍口下談判」，除非美方先取消鋼鋁關稅，並不再威脅徵收汽車關稅。德國財長蕭茲稍早也駁斥美國總統川普指控，強調歐盟並未壓低歐元匯率來取得貿易利益。

川普指控操縱匯率 歐日駁斥

日本財務省官員指出，日本可能得說服華府，該國貨幣政策並非為了貶值日圓，而是為了打擊通縮。日本銀行總裁黑田東彥說，匯率最好能反映經濟基本面，美國利率可能繼續上升，美元也因此會走強，這反映了美國經濟的強勁表現，美國貨幣政策正常化是因為美國經濟成長和物價上漲。

川普先前對聯準會（Fed）的批評也引起質疑。南非央行副總裁米內萊（Daniel Mminele）指出，有很多證據顯示，獨立的央行通常會更加成功。對此，努勤指出，川普完全支持Fed的獨立性，並無意影響外匯市場，重申強勢美元反映美國經濟強勁成長，也符合美國的長期利益。

在川普對美元匯率和Fed升息發表看法後，上週五美元對一籃子六種主要貨幣跌至三週最低，也使美元一年強勁走勢為之中斷。