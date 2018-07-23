李謀偉早想交棒 氣爆案後乾脆退場

2018-07-23

〔記者高嘉和、張慧雯／台北報導〕今年三月廿一日，老牌醫材廠百略突然宣布將出售予摩根士丹利旗下滿得投資，熟悉百略董事長林金源的人都清楚，主因是二代不願接班，才讓老董不得不割捨；頂著麻省理工碩士及史丹佛MBA名校光環的榮化前董事長李謀偉，接手家族企業卅五年來，將榮化從二線廠擴張為指標大廠，卻因高雄氣爆事件，一夕跌落谷底，甚至一審被判刑四年，或許李謀偉當時聲明，「法院給了一個判決，卻沒有給社會一個真相」，是他割捨家族兩代事業的主因。

李謀偉早在一九八一年就接棒榮化，掌舵超過半甲子，是國內塑化業老將；但二○一四年七月的高雄氣爆案，卻將他推入谷底，今年五月一審宣判，李謀偉被高雄地院判刑四年，榮化六月另被判應負擔億餘元的民事賠償。

榮化主管透露，李謀偉早在高雄氣爆案前就打算退居二線，推動「經營權和所有權分離」，將榮化交給專業經理人掌舵；氣爆案則加速及改變他的想法，他先在去年閃辭榮化董事長，今年五月的判決，對官司的無奈，是造成他決定乾脆賣掉家族兩代事業的主因。

與李謀偉熟識的台南塑件廠老闆透露，李曾抱怨，高雄氣爆理應成立事故調查委員會，蒐集各種科學證據以尋找真相，不只可作為司法判決依據，也可避免類似事故再度發生；但檢察官卻因「民氣可用」而草率起訴，他可理解法官的難處，因判決「恐龍不恐龍」都會被批評，只是「法院給了一個判決，卻沒有給社會一個真相」。

至於成立於一九八一年的百略，是台灣老牌醫材廠，幾乎未曾虧損，近五年每股獲利都在五元以上，是質優且一點都不本夢比的指標生技股；工研院電子所出身的創辦人林金源，成功開發全球第一台婦女數位體溫計，不到卅歲就集資創業起家，現在還不到六十歲、算是青壯年，為何要賣掉一手打造的百略？

據透露，林金源打拚卅幾年，近年來生活重心移轉，對本業漸退居二線，二代又無意接班，加上市場競爭激烈，只好選擇將公司賣給外資；這也凸顯不少台企面臨的二代接班難題。