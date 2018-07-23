挺過氣爆案 榮化478億賣外資KKR

2018-07-23

每股56元溢價17.28％

預估Q4完成股份轉換後下市

〔記者高嘉和、張慧雯／台北報導〕外資又來台尋寶！成立逾半世紀的老字號李長榮化工（簡稱榮化）週日突然宣布重大訊息，同意KKR國際投資機構提議以溢價十七．二八％收購，收購總市值高達新台幣四七八億元。

創外資收購傳產業最高金額

這是繼卅七年歷史的老牌血壓計廠百略今年三月宣布以總金額約九十三億元、出售予摩根士丹利旗下滿得投資，震撼生技業界後，又一老牌台企被外資收購；若順利完成，將創外資收購台股傳產業最高金額紀錄，榮化也將下市。

榮化第一代的李長榮是伐木業者，在日治時代創辦了李長榮木業株式會社，家族第二代李昆枝在一九六五年創辦李長榮化工，後由第三代的李謀偉接棒，致力開發熱可塑彈性體及高性能塑膠等特殊化學產品，廣泛應用於基礎建設、醫療照護、家用、車用、紡織品、電子產品等多元用途；直到二○一四年高雄氣爆事件前，榮化都是業界的資優生。

榮化財務長魏正誠表示，KKR將以現金支付榮化普通股股東每股五十六元、內含約二．九元股息的轉換對價，收購榮化公開流通股份；交易提案已由榮化獨立董事組成的審計委員會評估，並獲榮化董事會一致通過。

魏正誠說，KKR提議金額較榮化前一交易日（七月廿日）收盤價四十七．七五元、約溢價十七．二八％，較前卅日、九十日與一八○日的平均收盤價格，溢價比分別達十九．二％、廿三％及廿四．三％ ；在併購案中算是不錯的條件，主要是榮化的經營管理與危機處理能力獲得對方肯定。

KKR大中華區總裁楊文鈞說，一旦完成股份轉換，KKR會成為榮化最大股東並掌有絕對控股權，包含榮化員工及榮化創始股東家族特定成員皆參與這項合作案。KKR是由旗下亞洲第三資金（Asia Found III）提出這項股份轉換提案，預計今年第四季完成。

相較前年美光砸一千三百億併購DRAM廠華亞科、荷商ASML花一千億收購電子束檢測設備供應商漢微科，這次KKR收購榮化的四七八億元並不算高，但改寫台股傳產業被外資併購金額紀錄；今年以來，老牌醫材廠的百略、網通廠的科納-KY等相繼被外資「選寶」併購，這也凸顯在台股本益比不高、且成交量集中於少數權值股下，外資不用耗費太多資金就能買下質優的台股掛牌公司，不僅可賺進穩定收益、未來也可待價而沽。