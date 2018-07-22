人物側寫》中影案翻盤 連立堅是關鍵推手

2018-07-22

記者陳鈺馥／特稿

中影市值近百億元資產被國民黨以卅一億元賤價賣出，北檢依「證券交易法」特別背信等罪嫌起訴前國民黨主席馬英九。據了解，其中「關鍵推手」，是因為黨產會委員連立堅質疑當年全案被特偵組「查無不法」簽結頗不尋常，特地調來特偵組三百多份卷宗、筆錄後發現，中影資產被嚴重低估、特偵組刻意放水，去年四月正式向北檢告發。

調卷宗抽絲剝繭 發現疑點

律師出身的連立堅在歷時數月一一抽絲剝繭，發現被特偵組簽結的卷宗極度不合理，包括替中影做會計簽證的會計師林寬照證詞，西門町新世界大樓、中影文化城、八德華夏大樓是以公告現值估算，非以較高市值。

連立堅更查出，黨營中投公司以每股六十五元出售中影股權，價格嚴重低估，他前後約談林寬照、張姓估價師兩人，問及估價師為何要低估中影？對方支吾其詞答不出來，後來更不敢出席聽證會。

「有查到諸多疑點，特偵組竟無視簽結！」連立堅痛批，特偵組在二○一四年八月將三中案簽結，刻意用簽結方式，讓外界看不到卷宗，所幸黨產條例通過，才讓他得以因為黨產會委員身分調到當年卷宗及筆錄比對。

連立堅發現中影案太多疑點，在黨產會主張須向北檢告發，北檢也因黨產會提供事證，「順藤摸瓜」查到前國民黨立委蔡正元涉及侵吞中影三．七億元資產，將其予以羈押，蔡更在庭上咬出馬英九主導三中交易案。

對於中影後續處理，連立堅主張，正崴董座郭台強用低價入主中影，能算善意第三人嗎？國民黨不當黨產應收歸國有，不能淪為私產。