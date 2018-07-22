強化戰力 升級版ＩＤＦ增為129架

2018-07-22

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍台南、清泉崗基地所屬的一百二十七架ＩＤＦ戰機，已完成性能提升並持續在原部隊服役中，根據軍方官員指出，另有兩架擔任各項戰機研發測試載台、構型修改用途的ＩＤＦ戰機，在階段性的研測任務告一段落後，也將與先前的一二七架ＩＤＦ戰機一樣，提升為最新型的ＩＤＦ戰機，性能提升型的ＩＤＦ戰機，總數將因此增為一二九架。

軍方官員並表示，這二架ＩＤＦ戰機的性能提升計畫，經費為十億四千九百二十二萬一千元，將在今年十二月三十一日前完成，兩架戰機在完成性能提升作業後，將回歸機隊運用，以增加空軍ＩＤＦ機隊的空防戰力。

針對ＩＤＦ戰機的性能提升計畫，至去年十二月底止，已完成機隊一二七架ＩＤＦ戰機「核心航電」、「雷達功能」、飛行軟體」等項目性能提升及追溯修改。軍方官員表示，性能提升計畫也整合中科院現階段研發的精準武器，並可增加遠距反制作戰能力、防空反制作戰能力，以及協助掩護其他機種發揮作戰性能，提升聯合戰力。

軍方官員透露，性能提升後的ＩＤＦ戰機，除可搭載現役的天劍二型空對空飛彈之外，還可混合配掛中科院新研製的「增程型」天劍二型飛彈，大幅提升ＩＤＦ戰機的視距外作戰能力；而ＩＤＦ戰機經過機體結構強化後，掛載的飛彈數量也比過去增加，反制作戰能力增強許多。

ＩＤＦ戰機分兩個聯隊部署，由台南及清泉崗兩個聯隊運用，共軍軍機若是威脅台海空防，將由ＩＤＦ戰機迎戰，而ＩＤＦ戰機具有可在短時間內立即戰備起飛的特性，軍方因此在每年四月至九月期間，派出一個中隊數量的ＩＤＦ戰機前進部署澎湖，成為我台海空防第一線作戰部隊，主要擔負防空警戒各項戰、演、訓任務，以增加用兵彈性及預警反應時間。