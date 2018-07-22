IDF左輪「煞爆」 今年第二起

2018-07-22

偏離跑道 飛行員平安

〔記者羅添斌、王捷／綜合報導〕空軍台南基地一架ＩＤＦ戰機（編號一五○三），昨天上午執行例行訓練，返降時發生防滑煞車失效，導致左主輪爆胎、戰機偏離跑道，飛行員立即依緊急程序處置，飛機輕損，人員平安，並無影響軍民用飛機起降。

空軍司令部表示，已經組專案小組調查事件肇生原因，避免類似案件再生。

空軍表示，台南、清泉崗兩個聯隊的ＩＤＦ戰機，已全數完成性能提升，合計有一百二十七架，服役情形良好，並持續擔任前進澎湖的天駒中隊任務，可以因應台海情勢，在最短時間內起飛執行戰備任務。

但對於戰機降落時發生防滑煞車失效，導致輪胎爆胎，今年一月間也有類似事件，空軍官員說，會針對防滑煞車失效的問題，與ＩＤＦ生產廠商進行討論研究，找出問題癥結所在。

上回清泉崗也發生過

今年一月二十五日，空軍清泉崗基地一架編號一四二四的ＩＤＦ經國號戰機，在進行例行訓練後返場時，左主輪出現了煞爆情形，所幸人機均安。

除了煞爆事件外，鳥擊事件也會造成戰機飛安意外，去年十一月二十一日，空軍在新竹基地營區開放前夕，進行全兵力預演時，ＩＤＦ戰機疑因發動機吸入鳥類或異物，發動機在空中噴出黑煙，幸好飛行員處置得宜，平安降落、人員平安。