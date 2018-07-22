明年國防預算 增71億

2018-07-22

中央總預算案 賴揆週一開會商定

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正在籌編明年度中央政府總預算案，歲出規模在二兆元左右，行政院初步匡列給國防部的預算，較今年度預算三二七八億元成長二．一七％，約增加七十一億元，軍方則積極向府院爭取再增加逾三百億元預算，但知情官員表示，蔡英文總統相當重視台灣自我防衛能力，但國家財政吃緊，不可能增加達三百億以上。

社福支出為最大宗

行政院長賴清德本週一將召開明年度總預算案的跨部會會議，若是情況順利，將商定明年給各部會的預算規模，但因國防事務屬總統職權，明年度國防預算將另行向蔡總統報告，由總統做最後定奪。明年度中央政府總預算以社福支出為最大宗，將不會低於今年的法定預算數四九○六億元。

重大公建再創新高

明年度重大公共建設支出可望創下近八年來新高，目前已初步匡列明年度重大公建預算二三五八億元，包括中央公務預算一四○八億元、前瞻基礎建設特別預算八六二億元，以及治水特別預算八十八億元，加上交通部最近爭取編列省道改善計畫每年三十到六十億元，有機會獲政院支持，將使重大公建預算再創新高。

歲出規模約二兆元

行政院預定八月中旬將一○八年度中央政府總預算案提報行政院院會通過，在立法院九月開議前送請審議。賴揆本週一主持的總預算案會議，將由行政院主計長朱澤民報告明年總預算案的歲出規模及各部會匡列額度籌編情形，明年歲出規模約二兆元左右，至於明年歲入估計稅收有增加，屆時將由財政部報告歲入規模。

有關國防預算，儘管蔡總統曾表明盼未來國防預算成長目標，是以前三年ＧＤＰ成長幅度來增加軍事投資的幅度，不過，明年度國防預算仍未達ＧＤＰ的三％，甚至不及二％，不過，對於國防部新增軍事投資案，包括自主籌建微型飛彈突擊艇、對美採購M1A2主力戰車等，都可望納入明年度預算。

朱澤民表示，國防預算的成長，不是一年之內就拉到占ＧＤＰ的三％，蔡總統是希望國防預算成長幅度不低於前三年ＧＤＰ的平均成長幅度。