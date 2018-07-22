學者︰檢討「時間帶」 反制中國民航業

2018-07-22

中國施壓外航改名 我方不能放任「軟土深掘」

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國要求四十四家外國航空公司改變對台灣的稱呼，二十五日是中國訂的最後期限，目前有美國、韓國、越南等六家航空公司未更名，其餘三十八家已更改。學者籲政府拿出具體反制作為，全面檢討中國航空業者的「時間帶」，並以兩岸航線為籌碼，對中國提出警告，否則現在中國針對外航的網站標示，接下來恐會針對機場與入出境證照的實體標示。

中國民航局上週五宣稱，還有六家外航「仍在申請延期整改」。至昨日為止，美國的達美與聯合航空、越南航空，仍把台灣與中國各自表列；韓國的大韓與韓亞航空則「技巧性」以城市表列，不過，大韓航空中文網頁左上方的「地區／語言」仍有台灣。美國航空中文網頁找不到「台灣」，也沒有「中國台灣」或「中國台北」，但英文網頁仍把台灣與中國分開表列。

若不反制 證照、機場標示恐被改

清大科技法律研究所教授黃居正曾建議政府對中國民航業者「下手」，全面檢討其班機起降的「時間帶」，並進行經濟檢查。黃居正昨受訪時進一步說，他不清楚國安高層是否接受其建議，但蔡政府應設下停損點，「若這件事就這麼算了，繼續放任中國『軟土深掘』，接下來會死得更慘！」

鑽研「國際航空法」的黃居正指出，中國嫻熟國際民航組織運作，深知航空公司具有主權、國力的重要表徵，針對外航施壓，相信北京規劃已久，也評估過效能，「會持續這個路徑」，但下一個恐是出入境證照或國際機場的實體與網站標示。尤其現在大部分的國際機場已自由化，而中國正是多數機場的租稅主要提供者。

以兩岸航線為籌碼 警告中國

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，最後這六家外航是否會整改，現仍難臆測，如美國的三家航空公司不改，中國給予處罰，相信對美中貿易戰「火上加油」。中國把手伸進商業行為，對台灣民心傷害很大，與中共總書記習近平日前在「連習會」企圖爭取台灣民心的說法，背道而馳。

林文程認為，反制中國須拿出具體行動，讓國際社會瞭解台灣政府的立場。他建議政府應以兩岸航線為籌碼，以此警告中國，如對岸仍我行我素，則進一步落實警告。