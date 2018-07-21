台商當共諜：大老闆是習大大

2018-07-21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕卅九歲台商林偉琳被中國國安單位吸收而淪為共諜，涉嫌多次返台企圖以現金、禮品等，利誘擔任調查官的國中同學，要求協助刺探台灣的國安機密並在台發展間諜組織，林偉琳還神秘兮兮透露「大老闆是…習大大」，並承諾可幫調查官在中國安排職位；林偉琳昨被桃園地檢署依違反國家情報工作法等罪提起公訴，建請法官從重量刑。

中國經商 被吸收淪為間諜

起訴指出，林偉琳於二○○○年從海軍陸戰隊下士退役後，就赴中國從事空壓機等相關行業，二○一一年成立第一家公司，二○一六年成立第二家公司並擔任蘇州台青會會長等職務，同年他因帳務糾紛找江蘇省「吳主任」幫他關說，「吳主任」趁機吸收他當間諜。

利誘調查官同學 刺探機密

二○一六年林偉琳返台參加同學會，得知國中同學當調查官，就積極聯絡、邀吃飯，多次探詢：「對岸想交個朋友…若你允諾供情（提供情報），會先給付一筆款項…廿萬元。」同年十月、今年三月，林偉琳再約調查官吃飯，持續勸他當間諜，還拿出六萬元現金展現「吳主任要跟你交朋友的誠意」，調查官始終嚴詞拒絕。

林不死心、死纏爛打勸說「將來在大陸會有個一官半職啦」、「他希望你做越久，一直往上爬…他大老闆是誰，我跟你說，你不信齁？習大大」、「你有什麼困難，一、兩百萬不是問題，況且我們未來有可能跟美國在一起嗎？不可能啦」、「我還要買一支手機給你」。

出賣國家 檢方起訴求處重刑

桃園地檢署檢察官葉益發獲報後，指揮調查局國家安全維護工作站長期蒐證，今年五月廿四日拘提林偉琳，但他供詞反覆，先坦承犯案又否認。檢方昨偵結，依違反國家情報工作法、國家安全法、貪污治罪條例等罪起訴，並於起訴書痛批他「利慾薰心」，置調查官數次勸告於不顧，堅持出賣自己、出賣朋友、出賣國家，犯後毫無悔意，建請法官從重量刑。