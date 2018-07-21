李遠哲：管案無關大學自主

2018-07-21

〔記者林曉雲／台北報導〕前中研院院長李遠哲昨天強調，台大校長遴選爭議、管中閔的事被誤導成政治干預大學自主、學術自由，是完全不對的事，校長遴選委員會既未成功，就應該要馬上解散、重新開始。他還直言，「管中閔被拉上來（當選），前面幾個候選人被拉下去，背後有很不好的事」。

管被拉上來 背後有很不好的事

台大校長遴選共有八名候選人，採取校務會議門檻投票及遴選委員會兩輪投票模式，今年一月五日選出管中閔教授為當選人，但隔天即爆出管中閔兼職台灣大獨董、薪酬委員及審計委員三職，遴選委員之一蔡明興為台灣大副董，「副董選獨董」未利益迴避的重大程序瑕疵，對其他七位候選人形成不公平選舉，教育部退回全案到台大校長遴選委員會，審查所有候選人資格階段，要求台大補正程序而重啟校長遴選。

但挺管派及台大校方以大學自主為由，無視校長遴選的重大瑕疵，要求教育部必須聘任管中閔為台大校長，拒絕重啟遴選，並採取行政訴訟手段。

被誤導成政治干預 是完全不對的事

李遠哲昨在台灣科學教育館受訪表示，管中閔的事，大家如果看成是政治干預學術自由，這是完全不對的。在台大校長遴選剛開始時，特定媒體操弄，把候選人分為中研院派和台大派，曾與中研院合作的幾個候選人被歸為中研院派，做不利的連結，打擊這些候選人；但管中閔也曾是中研院研究員，卻被歸為台大派，「管被拉上來（當選），前面幾個人被拉下去，背後有很不好的事」。

李遠哲強調，台大校長遴選爭議，和學術自由、大學自主均無關，管中閔的事，教育部要講清楚；他直言，台大最近數十年的運作，他看了很失望。他當中研院院長時，努力提升中研院，但台大進步很少、沒有進步，這是有原因的。

找不到知名教授當校長 台大要檢討

他也舉以前協助清大遴選校長一事表示，當時行政院副院長邀他擔任清大校長遴選委員會召集人，最後選出國外很知名的大學教授當校長，大家非常興奮，但台大做不到這樣的事，台大本身要檢討；因台大主秘出國，校方迄今對李遠哲的說法尚無回應。