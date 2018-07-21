中經院︰國際3變數 影響國內經濟走勢

2018-07-21

〔記者王孟倫、廖千瑩／台北報導〕中華經濟研究院指出，目前國際有三大不確定性因素，慎防影響國內經濟走勢，包括貿易爭端以及區域經濟整合時程、國際原油及商品價格走勢、美國聯準會（Fed）升息期程及主要國家貿易與財政政策走向。

中經院說明，由於台灣於全球供應鏈中扮演重要角色，不僅對中國出口美國產品提供中間原料，同時處於美國對中國出口產業鏈，因此中美貿易紛爭對台灣經濟的影響必須關注，若貿易爭端延續為「持久戰」，對台灣經濟的傷害將更為深沉且持久。

國際油價部分，今年布蘭特油價一度升至每桶七十九．七美元，近期雖因利比亞禁運解除而走跌，但油價走勢仍維持高檔，尤其美國總統川普對伊朗制裁可能申請豁免，對國際油價走勢有相當影響；此外，美中貿易戰升溫，可能危及全球經濟成長，對原物料需求及全球物價走勢都將有所影響。

中經院表示，Fed六月升息一碼（○．二五個百分點），並暗示今年升息可能提高至四次，預估今年底聯邦基金利率平均二．四％，明年將上升至三．一％。美國升息效應逐漸蔓延其他國家，英國、南韓、加拿大、香港等都有升息動作，日益緊縮的金融環境將影響全球資金流向與配置。

另外，國泰金控昨發布七月國民經濟信心調查，六月中以來美中貿易紛爭升級，Fed持續升息造成新興市場資金外流，金融市場震盪加劇，使得股市樂觀指數下滑，風險偏好指數也轉趨保守，為二○一七年二月以來新低；不過，不少民眾仍對台股有信心，近三成受訪者認為下半年台股高點有機會落在一萬一千點以上。