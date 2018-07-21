不顧傳統 川普批Fed升息惹議

2018-07-21

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國總統川普不顧尊重聯準會（Fed）獨立運作的傳統，公開表示對Fed調升利率感到不滿，稱提高利率會讓美國處境比歐盟、日本和中國更不利，因為這些國家仍維持寬鬆貨幣政策；川普並認為，升息抵銷了他促進經濟成長的努力。

長久以來，為尊重中央銀行的獨立性，行政部門避免公開評論Fed的貨幣政策，包括柯林頓、布希和歐巴馬總統等，均維持這個傳統；但川普週四公開表示：「我對升息並不覺得興奮，因為每次經濟有起色，他們就再提高利率。」

川普此話一出，引起譁然。經濟專家表示，政府干預中央銀行的決定，可能會造成災難性後果，例如導致惡性通貨膨脹和貨幣貶值。

美國經濟成長快速，為控制通貨膨脹，避免經濟過熱而轉向衰退，自川普上任以來，Fed已升息五次。目前美國經濟走強，通膨率達到七年最高，失業率則創四十年新低；多數經濟學家認為，近期的升息行動和美元走強均屬合理，預計今年還會再升息兩次，且明年將再升息三次。

不過，川普擔心利率走高和美元走強可能削弱美國企業競爭力，他指出，提高利率讓美國處境比歐盟和日本不利，因為他們仍持續將利率維持在低點；而中國貨幣「像石頭一樣墜落」，在人民幣貶值而美元攀升的情況下，美國陷於不利地位。川普補充：「我對升息並不高興，但我還是讓Fed採取他們認為最好的做法。」