美審外資加嚴 中資轉進新創

2018-07-21

國防授權法CFIUS條款將通過

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕「華爾街日報」報導，美中貿易戰延燒之際，美國國會參眾兩院議員敲定「國防授權法」（NDAA）條款最終內容，將賦予外來投資委員會（CFIUS）更大權限和強化出口管制，以加強對外國在美投資、涉及美國先進技術海外交易的審查，阻擋可能危及國家安全的中資和其他外資交易，最快本月可成為法律。

美國總統川普六月曾表示，將依靠國會通過的CFIUS條款來解決與中資有關的國安顧慮。CFIUS為由美國財政部主導的跨部門委員會，負責審查外資收購美國企業的提案，可建議總統以國安理由阻止併購交易，出口管制則規定哪些美國技術可向海外輸出。

併購、出口管制 外來投資委員會把關

眾議院軍委會主席索恩貝里（Mac Thornberry）說，預計下週將對含有CFIUS條款的NDAA進行表決，該條款將加強CFIUS對外國公司交易的審查權力，審查範圍涵蓋：外國公司透過創投基金等管道投資少數股權、對美國敏感設施附近的房地產交易，以及任何企圖規避該機構管轄範圍的交易，例如利用空殼公司掩蓋所有權交易；此外，該措施還加強出口管控流程，以審查海外交易，例如涉及美國敏感技術的合資協議。

美國新創監管寬鬆 中國投資攀新高

中國近年來對美國尖端科技的併購投資受阻，轉向藉由創投等監管寬鬆的管道投資美國新創公司。榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，今年一至五月，中資透過併購等交易對美進行的直接投資雖然下降，但對矽谷等新創公司的投資卻創新高紀錄，已接近二○一五年創下的最高全年投資額廿四億美元。

另外，白宮有關中國對美國工業基地威脅的報告初稿出爐，美國國防部副助理部長朱寧（Eric Chewning）說明，「美國工業基地面臨一系列來自中國的風險，包括竊取智慧財產（IP）、網路威脅、供應鏈上需要解決的潛在產品威脅等」，這些更廣泛的風險，需要加以解決。