美若祭汽車稅 歐盟嗆「以牙還牙」

2018-07-21

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國商務部針對進口汽車及零組件對國家安全的威脅，於週四、五舉行兩天的聽證會。首日聽證會廣遭美國汽車業者批評，而歐盟也警告，若川普政府對汽車課徵「災難性」關稅，歐盟將會「以牙還牙」。

美國政府考慮對進口汽車和零組件加徵至多二十五％關稅，產業界、研究人員及遊說團體在十九日的聽證會上，紛紛提出大量事證、數據加以駁斥，強調汽車關稅不但無助汽車業，還會削弱產業競爭力，減少數十萬個工作機會，造成失業問題，危害美國經濟。

美國汽車政策委員會主席布蘭特（Matt Blunt）表示，汽車關稅恐抵銷去年十二月川普大幅調降企業稅的優點，而且「沒有證據顯示，進口汽車對我們國家安全構成威脅」。

德國工商聯會主席施偉澤（Eric Sc​​hweitzer）週五也指出，關稅違反國際法，若美國對進口汽車加徵關稅，將導致德國經濟產值減少六十億歐元，不僅會造成德國和歐洲的工作流失，也會打擊美國的就業和投資。

彭博報導，歐盟執委會主席容克下週將赴華盛頓與川普商議汽車關稅，但歐盟「留一手」準備了一份新的報復清單，做為會談失敗的反制預案；德國「經濟週刊」報導，報復清單包含美國煤炭、製藥和化學產品，範圍將比之前的反制措施更廣泛，歐美貿易戰將繼續延燒。

谷歌遭重罰 川普警告歐盟不許再占美便宜

另一方面，日前歐盟執委會認定Google濫用Android作業系統優勢以鞏固搜尋引擎市場地位，對其祭出四十三．四億歐元的天價罰款，美國總統川普對此大表不滿，警告歐盟不許再占美國便宜。他推文表示：「我就說吧！歐盟對美國最偉大的公司Google搧了一記五十億元的耳光，他們真的占盡美國的便宜，但將不會持續太久！」