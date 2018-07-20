暖心弟弟 挨餓買冷飲慰打火英雄

2018-07-20

〔記者吳仁捷、陳薏云／新北報導〕新北市昨天一場火警，消防員頂著烈日與火舌搏鬥時，一名小弟弟推著小推車，送飲料給累壞了的消防大哥哥、大姊姊們解渴，等到大夥忙完想要正式道謝時，小弟弟已離去。本報找到這位就讀新北市自強國中八年級的陳威丞，才知他把爸媽給的午餐錢全拿出來買飲料，自己挨餓了一頓；他靦腆地說：「看到消防員揮汗滅火，覺得他們真的太辛苦了！」

消防員烈日揮汗滅火 真辛苦

火警發生在昨天上午八點多，中和區莒光路一間壓克力工廠起火，火勢一度猛烈，消防員在高溫中鏖戰五個多小時滅火，正當大夥汗流浹背換班之際，十三歲的陳小弟出現，發飲料給暫坐路邊或車上的消防大哥哥和大姊姊。

記者昨找到陳小弟，他說他住在消防隊對面的社區，他的志願是想當消防員，昨天他到附近全家超商，聽到消防警鈴聲，接著看見莒光路底冒出濃煙，他跑去現場，看到消防員忙來忙去、汗如雨下，心中不捨。

超商姊姊合資 送飲料到火場

陳威丞回到全家超商，向店員姊姊提議買飲料給消防員解渴，獲得認同，他掏出自己的午餐錢一百二十元，姊姊也出兩百七十六元，合資買了一箱茶飲料，搬上推車，推了五百公尺到火場外圍，要運過消防水管時一度翻車，掉了三罐飲料，他撿起擦拭，隨後逐一將飲料發送消防員。

消防員見到小弟弟突如其來的愛心，有些錯愕，隨即接過飲料道謝，陳小弟穿梭發送，不到十分鐘發完，原想加碼再買，經消防帶隊官連聲婉謝，陳威丞才作罷離去。

推小車畫面 深印「發爾麵」腦海

事後新北市消防局上網PO文「這一幕，永久存在發爾麵（fireman）們深深的腦海裡」，並在臉書尋人，希望可以當面感謝熱心小弟弟。PO文表示，「勤務輪替之際，看見一位弟弟在豔陽下，推著小推車和一箱冰涼飲料，分送給正在休息的發爾麵們。詢問之下，是他自己和全家便利商店的一位姊姊合資購買的，這一箱飲料可能是他存了很久的零用錢」。PO文引來網友盛讚「今日最溫馨」、「弟弟跟超商姊姊好棒」。