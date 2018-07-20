焦點評論》聽得到 吃不到

2018-07-20

記者鄒景雯／特稿

這個月十三日，中共總書記習近平藉由會見連戰，對台發表了最新一波的講話，軟硬兼施的基調下，有別於過往，軟話的比例顯著的增加；但是短短五天後，解放軍在東海展開軍事演習，中國鷹派喉舌「環球時報」隨即誇張放言：若將這次演習區「平移」，便可覆蓋整個台灣。

有軍隊就有演習，非常正常，但是透過宣傳工具畫重點，這就是有目的之操作。事實上，所謂的「平移」之說，連最基本的海域、海象、軍力等條件都未納入考慮，根本是外行人的無稽之談，也敢堂而皇之的刊出，可以看出中國擺明就是衝著台灣而來，就是要恫嚇你們這群「死老百姓」，哪有一點習近平所謂「謀福祉」的氣氛。

一邊說好聽話，一邊頻秀肌肉，這種矛盾錯置，如果是習政權的兩手策略，其對台效果是抵銷的，當然非常失敗，若不是北京集體的誤判，就是內部統馭出了問題。類似的情況相當普遍，以各種「惠台」措施的落實為例，中國自二○一五年提出「雙創」政策起，就把台青納入中國人才版圖，到目前為止，國台辦授牌設立的兩岸青年就業創業基地有七十五個，影響所及，前往的台青人數確有增高趨勢，但是根據有關單位追蹤，成功的個案大約僅有三％到五％，企圖統戰，結果可能是製造更多的怨懟。

細究其原因，除了中國就業市場與投資環境本身的問題，多數赴中創業的台青可能過於仰賴中國各級地方政府的優惠補貼，一旦缺乏資源挹注，即發生困難；同時又因中國一線城市如北京、上海發展機會有限，愈來愈多台青轉換跑道，參與中國的鄉村振興、扶貧戰略，轉往內陸三、四線城市發展，完全悖離了當初到中國的初衷。

其中很重要的關鍵是，中國給予台灣人的優惠或同等待遇，與一般民主國家推動經濟文化交流不盡相同，經常隱藏了對岸的政治思維、地方潛規則，以致制約了台灣人的自由發展，導致口惠實不至。以對台三十一項措施及各地省市施行細則為例，就事涉多個部門，台辦系統並不是主管機關，而且關係到中國黨政軍群等各部門具體權限與部門利益，在政策執行時，各部門能否有效協調與貫徹，本身就是大問題，再加上中國長期以來，就是中央有政策、地方有對策，各地方省市機構多半認為涉台事務過於敏感，而且涉及地方與企業利益競爭，都造成了政策實施不如預期。

這樣的國家，大吹「利多」，聽得到，吃不到，其實是常態。外界總會好奇十九大之後的習近平，取消了指定接班，今年三月又刪除了國家主席任期限制，不是可以終生擔任三位一體的領導人了嗎，怎麼會出現這種的治理失能現象？最近國際間都在注意習近平是否出現統治危機的徵兆，台灣同樣在密切觀察，習近平不顧根本政治的繼承制度，讓陳敏爾等習家軍仍雌伏政治局委員，恐淪為中國版的查爾斯王子，確實在北京權力圈引發了諸多反對聲浪，雖然今年六月中共召開共青團十八大及政治局會議，審議選拔年輕幹部意見，宣稱六○、七○後成地方執政主力，但高層人事文風不動，內部因此確實暗潮洶湧。

面對中國如此的亂局，台灣不必看衰、唱衰，卻絕對要對其停看聽，保持距離，方為上策。