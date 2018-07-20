中國東海軍演項莊舞劍 衝著美日安保

2018-07-20

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕中國解放軍近年升高對台壓力，除密集派遣軍機、軍艦擾台，更數度渲染例行性演習，藉機進行輿論戰。軍方人士昨說，這是中國對台持續不斷「文攻武嚇」的諸多手段，國軍不會隨之起舞，除在保密前提下視情形公布我國周遭解放軍動態，根本之道還是落實「國防自主」、軍購與軍事交流項目，讓國人安心。

中國渲染軍演 我軍方：文攻武嚇手段

官員說，中國今年四月十八日、四月廿三日、七月十八日等演訓，皆透過鷹派官方媒體放話，以「針對台獨」等用詞恫嚇，但經我國安部門評估，該軍演規模並不如中國官媒所言，這是中國渲染例行性演訓成效，對我國「心理戰、文宣戰、輿論戰」的方式。

對於中國解放軍浙東外海演訓自本月十八日執行至廿三日，國防部發言人陳中吉表示，此事為現在進行式，國軍持續掌握、嚴密監控周邊海空情動態。

國安人士分析，中國官媒指演訓區塊「與台灣相當」，表面上武嚇台灣，但其實只要把演習禁航區「平移」到以釣魚台為中心，可以看到演訓攻防的犄角就剛好落在宮古、石垣水域上；在規模與科目安排上，可看出演習重點放在阻絕海空武力由太平洋側進入馳援，與一般登陸作戰有根本上的不同，完全是衝著釣魚台周邊、也就是美日安保核心區域而來。

國安人士指出，另外，近來美國航艦戰鬥群開始巡弋南海，甚而穿越台海，中國相當程度是在回應這樣的情勢；軍演屬典型「項莊舞劍」，試圖對周邊國家形成壓力。如果還繼續用「中國軍演」等於「對台施壓」的膝反射式思考，就正中了中國下懷、見樹不見林，也忽略當前國際間最重要的美中競逐因素。

台大政治系副教授陳世民認為，中國軍方舉措是為彰顯軍威，影響我國民心士氣，如國人逐漸麻木，中國可能得寸進尺。因此，除了國防部以外，包括總統及國安會等應想定因應策略。