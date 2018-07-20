美眾院亞太主席游何：美國國會是台灣守護天使

2018-07-20

「一中一台」才能確保台灣生存

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕美國眾院外委會亞太小組主席游何今天表示，美國國會將繼續做台灣的「制度性守護天使」（institutional guardian angel）。他批評中國國家主席習近平「說謊」，在白宮承諾不會把南海軍事化，卻公然毀約，美國不想跟這樣的人打交道，美中關係的球在習近平手中。

游何今天到傳統基金會發表午餐演講。他說，除非中國發生劇變，唯一能確保台灣生存下去的是「一個中國，一個台灣」。他不會讓習近平把台灣變成另一個海南島。

台灣地位 一個未解決的議題

他表示，台灣是美國獨特的夥伴，國務院曾說台灣是世界的一股正面力量，他很同意。台海兩岸現狀維持了多年，美國同意多數台灣人維持現狀的選擇，但台灣地位是一個未解決的議題，他擔心最近的發展顯示危機即將來臨，美國要全力避免。台海現狀被侵蝕已有一段時間，中國知道如何買掉台灣的盟邦，台海兩岸的軍事平衡向中國傾斜，是自二戰之後未曾見過的權力變化。

游何說，美國行政部門花費愈來愈多精力管理美中關係，他擔心多年下來已經發展成一個以犧牲台灣為代價，避免激怒北京的制度性文化。他和國會同仁已經開始質疑所謂的現狀對美台關係是否恰當，自從美中關係正常化後，台灣已發展成一個民主模範；同時，中國卻成為美國的戰略競爭，也就是戰略敵手。

台灣國旗 應放回國務院網站

他表示，國會會繼續做台灣的制度性守護天使，首先國會必須制止美國對美台關係造成的傷害，像是把台灣國旗從國務院網站移除，這件事必須糾正，把台灣國旗放回國務院網站。

他指出，台灣存在於美國政策的灰色地帶，美國應擴大這個灰色地帶，甚至讓美台關係更清晰，國務院限制美台關係的政策指導原則毫無根據，他計劃提出一個紀念台灣關係法四十週年的法案，結束這個行之有年的慣例。

美台關係 擬提法案明確承諾

他的法案要澄清一些灰色地帶，把美國立場說清楚，美國與台灣有軍事協議要保護台灣、對台軍售，中國對軍售立場愈來愈強硬，美國要明確表示，會堅持承諾，會把台灣國旗放回網站。

游何說，國會應該採取行動承認現實，台灣是個存在的政治實體，一個合法的民主政府，有自己的國旗和軍隊，國會要監督台灣旅行法的執行。他也肯定美國海軍軍艦穿越台灣海峽的作為，顯示美國不會受中國威嚇，他希望透過美台合作能創造一個環境，能以對台灣人民有利的方式解決台海議題。