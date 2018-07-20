明年公建預算2358億 八年次高

2018-07-20

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會昨通過二○一九年重大公共建設預算達二三五八億元，是近八年來次高；國發會透露，因交通部的省道改善計畫昨日才提出，每年規模約三十到六十億元，若獲得行政院支持，明年度重大公建預算有機會創八年新高。

若納省道改善案 將挑戰8年新高

國發會表示，因公共建設不僅牽涉國家競爭力、產業發展及國民生活品質提升，更希望政府起帶頭作用刺激民間投資，從二○一五年以來公共建設預算逐年提高，這兩年更因前瞻特別預算加入後而有顯著增加。

明年度重大公建預算總數為二三五八億元，包括中央公務預算一四○八億元（含依法律義務撥充農村再生基金八十八億元、擬向行政院請增五十六億元），以及治水特別預算八十八億元、前瞻基礎建設特別預算八六二億元。

前瞻基礎建設四年四千兩百億元分三期執行，委員會通過第二期特別預算共一八九九億元，包含二○一九年的八六二億元、二○二○年的一○三七億元；其中以城鄉建設七二七億元，占比三十八．三％最高，其次為水環境建設五九三億元、軌道建設四二二億元、綠能建設八十五億元。

國發會國土處處長郭翡玉指出，這次審議十億元以上重大公共建設時程提早，國發會要求各部會送件計畫必須是四月十五日前行政院已核定者，共收到一四六項計畫，預算總需求數達一五八八億元，經初審、複審，就計畫延續性、工程不能中斷等原則排序後，最後通過明年公建預算由中央公務預算支出部分為一四○八億元。