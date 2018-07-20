ＩＥＫ下修今年製造業產值

2018-07-20

〔記者王孟倫／台北報導〕工研院產經中心（ＩＥＫ）昨公布最新台灣製造業產值預測，雖然全球景氣持續溫和擴張，但受美中貿易衝突升高、貿易保護情緒蔓延等影響，預估今年台灣製造業產值成長率為三．二七％，較上次預測的三．二九％略微下修○．○二％，較去年成長五．五三％來得低；今年我國製造業產值約為十八．八九兆元。

小修0.02％ 經濟仍穩步前行

若進一步觀察製造業四大業別，ＩＥＫ指出，今年國際原油均價可望較去年上漲三十％，有助於帶動國內化學工業的成長；資訊電子、民生工業與金屬機電業也可溫和擴張，但國際紛擾將持續影響投資與消費信心，可能干擾部分動能。

慎防貿易衝突

「全年經濟溫和擴張，仍須慎防貿易衝突！」工研院ＩＥＫ副組長陳志強直言，今年以來，全球景氣持續溫和擴張，國內外需求穩健，但近期美中貿易衝突升高，川普政府對歐盟、日本也逐漸擴大施壓，貿易保護情緒蔓延，恐將不利全球經濟前景；工研院ＩＥＫ主任蘇孟宗也說，美中貿易戰「就像是兩隻大象打架」，多少會遭波及，但下修○．○二％基本上算是平盤，預估台灣經濟仍可穩步前行。

陳志強說，雖然貿易戰對台灣製造業衝擊有限，但若未來美國對中國制裁延伸至資訊終端產品，甚至採取非關稅障礙之相互制裁，必然對我整體製造業產生較大影響，因此下半年必須密切關注主要國家貿易政策動態的可能衝擊。