貿易戰衝擊 標普：台、馬、韓內傷

2018-07-20

美中影響有限

〔編譯羅綺／綜合報導〕國際信評機構標準普爾（S&P）報告指出，美中貿易戰對台灣、馬來西亞和南韓等出口導向經濟體的衝擊，可能大於對美、中兩個超級大國的影響，且貿易戰升級可能使兩岸緊張局勢加劇。

兩岸緊張恐加劇

標普主權分析師Kim Eng Tan表示，美中貿易戰對華府和北京的影響有限，中國的出口只對經濟成長做出一點貢獻，而美國可以用其他國家商品取代中國的商品；然而，高度依賴國際貿易的較小型亞洲經濟體將受到重創，尤其是對中國出口比重較大的韓國、台灣和馬來西亞。

彭博經濟學家Fielding Chen和Tom Orlik也指出，亞洲的零組件運往美國之前，通常會先到中國組裝，因此美國對中國祭出的關稅壁壘，讓整個亞洲地區都受到傷害。

標普主權評等分析師陳錦榮則指出，美中貿易爭端加劇的「外溢效應」，使兩岸緊張局勢升高；近期中國和美國都在台灣海峽進行不尋常的軍演，讓兩岸情勢雪上加霜。

標普也指出，貿易戰持續打下去，也會影響中國市場。由於中國企業過度舉債，中國金融市場正積極「去槓桿化」，若貿易緊張局勢導致經濟不穩定性上升，去槓桿可能將面臨挫折；如果中國經濟成長明顯減弱，中國政府降低金融風險的措施可能會面臨更多阻力。

不過，標普預期，亞洲國家雖可能受到美中貿易戰的衝擊，未來一至二年，大多數亞太經濟體的主權評級應該會維持不變。