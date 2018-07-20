台積電股利大紅包 國庫入帳逾132億

2018-07-20

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電昨發放現金股利共計二○七四億元，創歷史新高；大股東之一的國發基金入帳逾一三二億元，甫退休的創辦人張忠謀估計股利入袋超過十億元。台積電昨也公布上半年財報，上半年賺達一六二○億餘元，是台股賺最多的公司，每股稅後盈餘達六．二五元。

2074億現金股利 創紀錄

台積電昨天舉行法說會並公布第二季財報。單季稅後純益約七二二．九億元，每股盈餘二．七九元，季減十九．五％，創四季以來新低，但年增九．一％；主因是第二季行動裝置季節性需求下滑，因加密貨幣挖礦晶片需求仍強，帶動台積電單季合併營收仍達二三三二億餘元，季減六％，若以美元計價，營收達七十八．五億元，季減七．二％，但較去年同期增加十一．二％，也較市場原本預期的略佳。

張忠謀入袋10億

台積電第二季毛利率為四十七．八％，營業利益率為三十六．二％，符合預估；十奈米製程出貨佔第二季晶圓銷售額十三％，十六／二十奈米製程佔二十五％，先進製程達到全季晶圓銷售的六十一％。

昨是台積電發放現金股利日，每股配發八元、共計發放二○七四億元，持股逾七十七％的外資拿走一千六百億餘元，持有台積電十六．五三億股的開發基金，入帳國庫逾一三二億元，張忠謀持股一．二億股，股利入袋超過十億元。