台積電營運雙下修 下半年經濟有變數

2018-07-20

〔記者洪友芳／台北報導〕全球晶圓代工龍頭台積電昨舉行法說會，一如外資法人預期，因智慧型手機需求趨緩、虛擬貨幣用挖礦晶片價格劇跌等兩大因素影響，全年營收從今年第一季估年成長十％到十五％，二度下修到「高個數位百分比」（即十％以下），資本支出也從上季預估的一一五到一二○億美元，下修為一百到一○五億美元；法人指出，台積電是台股蘋果概念股的領頭羊，蘋概股又占台股成交比重約三成，台積電營運雙下修，恐預警下半年台灣經濟有烏雲將至。

年營收成長下修到10％以下 二降全年目標

台積電年初原估全年營收以美元計，可望年增十到十五％，但第二季因智慧型手機成長趨緩，年營收下修為十％，昨雖透露智慧型手機訂單較預期略佳，但因虛擬貨幣用挖礦ASIC晶片需求下滑影響，年營收再度下修為高個數位百分比（七到九％）。

資本支出下修為100到105億美元

另台積電上季提高資本支出達一一五到一二○億美元，這季法說卻下修為一百到一○五億美元；財務長何麗梅解釋，產能建置沒有改變，主要是先進製程設備付款時間點延到明年、部分設備效能提升與共用使得成本降低，還有美元對日圓與歐元升值等匯率因素有利台積電的採購。

今年二度下修全年營收預期，雖然台積電董事長劉德音強調，未來高速運算將與智慧型手機成為台積電兩大營收主力，總裁魏哲家也說，5G通訊與人工智慧（AI）將帶動半導體產值持續成長，台積電到二○二一年，營收以美元計仍設定年增五％到十％、獲利也將成長。但法人直言，台股今日恐得「剉咧等」！

法人：電子業動能恐減速

法人指出，昨市場聚焦在下午的台積電展望，已確定第三季營運不如往年熱絡，雖然符合市場預期，但營收二度下修、資本支出減少，以台積電市值高達五．八兆元、占比近十八％，還是會造成台股很大的心理壓力；此外，台積電昨法說會也透露三個訊息，分別是行動裝置需求到頂、虛擬貨幣挖礦晶片暴起暴落、AI高速運算新應用尚未顯現，台灣電子業動能將減速，下半年經濟變數增多。