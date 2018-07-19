政府派遣工 兩年內歸零

2018-07-19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院及所屬機關今年首季聘用七二三八名派遣人員，由於長期以來外界不斷批評政府不應帶頭進用大量派遣工，為回應外界保障勞工權益的要求，行政院長賴清德也認為保障勞工權益須從政府做起，他昨正式核定派遣人員兩年內歸零，改以公開遴選程序聘用。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，目前中央各機關的派遣人力，主要是由各機關與民間派遣公司簽約，由派遣公司發包派遣人力，賴揆核定兩年內讓派遣人力歸零，在派遣合約到期後，將不再與派遣公司續約，政府會改變契約型態，由各須用政府機關成立遴選小組，以公開程序自行招聘臨時人員。

今年首季 派遣七二三八人

她說，有別於現行派遣人力的僱主是派遣公司，未來將改由政府機關來當僱主，對其聘請的臨時人員負完全責任，以避免現行派遣人力會被當成人球等問題，至於派遣人力歸零後，各機關要聘多少臨時人員，將由各機關依其業務性質決定。

根據統計，行政院及所屬中央政府機關在今年第一季共聘用七二三八名派遣人力，其中以農委會二六三八人最多，其次是衛福部的八四五人。

現行中央政府的派遣人員主要執行森林保護管理、試驗研究、林業調查測量、進行行政協助、觀護佐理、文化場館業務、國家公園巡查與工程等工作。

賴揆昨在臉書表示，蔡總統曾表示，就公部門運用派遣勞工的問題，應該漸進減到最少，行政院在通盤檢討後，他已核定「行政院暨所屬機關（構）檢討勞動派遣運用實施計畫」，未來行政院暨所屬機關將採溫和漸進方式，逐步減少運用勞動派遣，在兩年內達成零派遣的目標。

賴揆核定 改公開遴選聘用

賴揆說，過去政府基於多元彈性用人的需求，常運用非典型人力從事機關中的非核心工作，而隨著運用的比例逐漸提高，對勞動市場結構及勞工權益產生一定程度影響；以內政部、教育部、法務部、農委會、衛福部、文化部等運用派遣人數前六大機關為例，合計的派遣人數就有五六二一人。

賴揆指出，各機關將依原業務性質改為自僱臨時人員或其他人力運用方式，而臨時人員的徵選將由用人機關成立遴選小組，以公平公開的方式辦理，希望藉由上述計畫，回應各界要求政府減少勞動派遣的訴求。