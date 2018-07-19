誰戰2020》馬吳朱 國民黨出現三個太陽

2018-07-19

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九因「三中案」等黨產交易案被台北地檢署依背信罪起訴，國民黨中常會昨邀馬報告，並集體送暖，加上馬卸任後動作頻頻，引發藍營內部「三個太陽」的揣測，影響黨主席吳敦義、新北市長朱立倫挑戰二○二○總統大選。

馬沒有今年選戰包袱 全台趴趴走

馬英九被起訴後，到國民黨中常會報告「三中」交易案，形同為馬背書，但吳昨改口稱，邀馬報告既非對抗某一個機關，也不是為某一個人背書。吳的說法若有似無地與馬劃界線，引發外界聯想。

黨內人士觀察，吳敦義長期「尊馬」，吳近年的從政經歷和馬分不開，猶如命運共同體，如果在馬被起訴時不相挺，恐怕失去自己的政治能量和黨內威信，此時挺馬是因為吳毫無選擇。

黨內人士形容，馬英九卸任總統後，面對地方大選，態度十分積極，「只要有藍營參選人邀馬去輔選，馬幾乎都會去」；一名北部立委曾只是禮貌性邀馬參加一間小廟宇的活動，沒料到馬也欣然前往，讓藍營幕僚頗感訝異。

事實上，除準備成立馬英九文教基金會，馬辦對於馬是否參選二○二○年總統從未說死，馬在參加黨團營隊活動時，對學生拱其回鍋一事，特別提及回鍋而當選的馬來西亞總理馬哈地，還補充馬哈地九十二歲、但他才六十八歲。

對於馬是否可能回鍋，國民黨立委徐志榮直呼「不可能啦！」他強調，馬已當過總統，年紀也不小，地方上當然會聽到有些馬迷會希望馬回鍋，但不是他們講了算，還是要大多數人同意。

徐志榮說，二○一六年大選，多少優秀的立委都是因為馬的政績欠佳而「被水淹死」，除非國民黨沒人要參選二○二○年總統，否則馬當過總統了，不太可能再選，「我是不可能拱他啦！」

多少立委因馬「淹死」 藍委：不可能拱他

黨內人士指出，吳扛著年底大選的勝選壓力，朱立倫的政治前途緊繫新北市長選舉勝負，其市長身分不可能全台走透透，馬卻沒有勝選壓力又能趴趴走，若真的志在回鍋，已領先第一步。

另有立委分析，馬不是被起訴後才聲望高，主要是政府施政不力，馬的全台輔選，確實會產生馬要回鍋的聯想，但民意如流水，離二○二○年尚早，年底選戰後，情況或許會比較明朗。

一名不具名中常委受訪時表示，雖然馬的人氣看起來很高，但黨內也有不少人認為，馬已做過兩任總統，再出來選總統，爭議很大，黨內會有許多反彈。