北檢籲馬：勿操弄民粹 斲傷司法

2018-07-19

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九昨赴國民黨中常會說明三中案，批評檢方奉命起訴，台北地檢署昨發新聞稿反擊，強調馬確以不合理低價出售中視股權，檢方偵辦、起訴此案的合法性無庸置疑，呼籲馬應回歸「證據」，切勿以情緒或民粹性手段，斲傷司法威信。

北檢發言人周士榆表示，中視為股票上市公司，股票交易應依證券交易相關法規為之，絕無以「天龍八步」之財務操作方式，掩飾以低價出售之理。中視股票於二○○五年十二月廿三日的收盤價為十一．五元，於該日至二○○六年四月三日的平均收盤價為每股十．一元，如謂每股六．五元的交易價非賤賣，實屬無稽。

北檢指出，馬英九於二○○六年三月十二日國民黨內部會議時，就余建新欲索求中視股權交易差價利益時，初始亦表示：「這個太荒唐了嘛」、「除非當初我們有這樣一個約定，否則的話，不能夠說是用一個遠低於市場行情的價格，讓他們獲得將近五億的暴利」等語，顯見馬明知每股六．五元顯為悖於市場行情的不合理低價。

周士榆指出，檢方偵辦及起訴三中等案的適法性無庸置疑，即便馬等人主張「沒拿一毛錢」，但其所為不利益且不合營業常規賤賣黨產之行為，使暴利盡入他人私囊，當然成立犯罪。

周士榆說，因本案扣案的錄音檔、譯文事涉案外人權益，因此檢方僅公布與案情相關部分，如馬希望「全部公布」，應聲請法庭公開勘驗。周強調，檢方偵辦馬相關案件，均秉持法律公平辦理，絕無任何政治立場考量。