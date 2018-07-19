招誰惹誰 中國版「悶鍋」下架

2018-07-19

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此北京當局大力掃蕩線上串流影片之際，以嘲諷時政聞名的美國綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）的中國版，十八日證實已在中國影音平台「優酷」（Youku）下架。諷刺的是，目前僅播出數集的中國版ＳＮＬ口碑不佳，內容也未觸及政治，突然遭鍘令人費解。

中國國家廣電總局六日對各地方政府發出通知，以暑假將至、呵護青少年健康成長環境為由，要求各地相關部門對影音網站做好安排與引導，並下達「傳播正能量」與「保護身心健康」兩大方針。目前並不確定中國版ＳＮＬ從阿里巴巴集團的優酷下架是否與此通知有關，但六月二十三日才首播的中國版ＳＮＬ，上週末已看不到新節目，亦即中國版ＳＮＬ僅播出數集便遭腰斬。

優酷發言人十八日證實中國版ＳＮＬ已下架，但強調會重新上架，「請耐心等候」；紐約時報則引述優酷客服人員的說法，稱下架肇因於內容有待「整改提高」。該節目官方微博十五日發文內容則暗示，暫停播出與節目內容有關：「梗Sir在努力變得更優秀，配得上你們的期待。#週六夜現場#再見面的時候，也要大笑喲」。

中國版ＳＮＬ雖然打著ＳＮＬ名號，但與原始美國版並不相同，或許正因為不夠原汁原味，中國版ＳＮＬ在社交網站「豆瓣」上的評價不高，只拿到四．九（滿分十分），遠低於美國版的九．二分，更慘遭中國網友批評「尷尬」與「辣眼睛」，「低分不是因為正版還是山寨，而是因為爛」。

一九七五年開播的ＳＮＬ是美國國家廣播公司（ＮＢＣ）知名綜藝節目，近來因狂虧美國總統川普及其幕僚與施政等而惹毛川普，但也因此鹹魚翻生再度爆紅。