批中言論審查 美教授丟教職

2018-07-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在中國北京大學匯豐商學院已任教九年的美國籍副教授包定（Christopher Balding），因挺身對抗中國言論審查制度而未獲續聘，求職也四處碰壁，十七日透過個人部落格宣告「包定出局」，將返回美國。儘管院方擺出「官方」理由，但包定說「我知道那不言可喻的原因」，「你不會在共產黨底下做事卻不懂風險。」

包定未回應路透的電郵詢問，他在中國的行動電話號碼也已不通；校方與院方同樣未回應路透聯繫。但包定文中透露，他和家人對這些年待在中國感到慶幸，當地讓他開始思考人權議題，自認「良心乾淨」，直言中國的不自由和獨裁共產政府「已到達身為教授的我自覺不安全的地步，即使談經濟、企業和金融市場」，以致雖希望留在中國、香港或亞洲，也曾另謀新職，卻未能如願。

包定對中國經濟研究甚深，為彭博寫專欄，在推特也有一．七萬名追隨者。批評中國經濟與貿易政策以外，他也批評中共總書記習近平二○一三年上任以來，中國政府日益嚴峻的監控和言論審查，去年八月曾發起網路連署，呼籲全球第二大大學出版社英國劍橋大學出版社（ＣＵＰ）嚴拒中國政府審查；ＣＵＰ當時將旗下中國研究權威《中國季刊》中，關於文化大革命、天安門事件、西藏、新疆、香港、台灣等敏感主題的文章三一五篇從網站撤下，數日後才再次刊出。

任教九年 未獲續聘

對於ＣＵＰ風波，包定去年曾直言，「這些限制，以及他們監控你的程度，在過去幾年大幅增加」；但他當時自認，「身為一個外國教授，只要不談四Ｔ—台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）、天安門（Tiananmen）和共產黨（The Party）—我大概就沒問題」，結果去年十一月初即得知院方無意續聘。