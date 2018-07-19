習近平立儲? 疑轉移倒習危機

2018-07-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕中共中央領導階層召開一年一度的北戴河會議前夕，政壇傳言不斷，除黨內元老有意逼宮之說，國家主席習近平近來多次在官方會議中提到培養「接班人」的重要性，官方媒體也隨即跟進，頻頻針對此議題刊文評論，引起外界揣測今年初才廢除國家主席任期限制的習近平是否藉此釋放「立儲」訊號。

習近平最近有關培養接班人的談話和行動，包括六月二十九日主持中共中央政治局會議，審議通過有關培養選拔優秀年輕幹部的文件；七月二日共青團中央新一屆領導班子會議上發表談話，要求將培養接班人列為根本任務，次日出席中共全國組織工作會議時又談及此事，要求各地「不拘一格」培養選拔年輕優秀的「可靠接班人」。

接著，中共中央黨校主辦的「求是」網站和「新華網」，接連在九日、十日發表專文跟進探討；「人民日報」更連續推出五篇文章，指中共面臨領導階層世代交替，要選拔年輕官員，就必須將「當老實人、講老實話、做老實事作為人生信條」，呼應習近平去年底提出的三個「老實」要求。

美國中文媒體「新唐人」指出，這些訊息凸顯中南海決策者意識到，中共政壇「老化」、年輕一代官員斷層的現象。原本被視為接班熱門人選的前重慶市委書記孫政才，在去年中共第十九次全國代表大會前垮台，隔代指定的接班人胡春華、盛傳是接班黑馬的陳敏爾，均未躋身新一屆政治局常委，習近平也未在十九大上指定接班人，打破隔代指定接班機制。

「意識形態的接班人」

對此，解讀之一是習近平企圖藉此打破自年初全國人大通過修憲、取消國家主席任期限制後，對他有意長期執政的輿論。不過，獨立評論媒體「小民之心」主講人「小民」在「美國之音」中文網評論指出，習近平和官媒談論的「接班人」，是指「意識形態上的接班人」，而非狹義的人事安排，無法消除外界對他企圖長期執政的疑慮。

前民運領袖魏京生認為，習近平廢除任期限制在黨內遭到質疑，加上在貿易問題上錯估美國，堅持硬幹，引發官民不滿，在內外壓力下，拋出接班人議題乃其所做的模糊妥協；這種強烈不滿情緒反映在近期種種謠言，「希望習近平下台」可能會是今年北戴河會議的焦點。