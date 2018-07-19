反習擴大? 官媒輪流維護習核心

2018-07-19

接連發表文章確保「旗幟鮮明」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國現任暨前任領導人八月初即將召開一年一度的「北戴河會議」，會前謠言滿天飛，中共權貴元老似乎想透過美中貿易戰升級、潑墨事件等，批鬥取消任期限制並推動個人崇拜的中國國家主席習近平，要求他回歸「集體領導」權力分配，依循已故中共主席華國鋒模式下台。

與此同時，中國全國人大常委會黨組十六日特地召開集體學習會議，要求與會者用「習近平新時代中國特色社會主義思想」武裝頭腦，確保以習近平為核心的黨中央「一錘定音，定於一尊」權威。中國中央電視台等官媒則強調「堅決維護習核心」立場，甚至重提「旗幟鮮明」說法。分析認為，種種跡象顯示，中共高層真的有人「犯上作亂」，也證實內鬥已呈現白熱化情勢。

全國人大召開學習會議 要求一錘定音

中央電視台十六日發表社論，強調維權中央權威和集中統一領導的重要性，聲稱中共黨員在任何時候、任何情況下，都要堅決維護習近平的核心地位。北京媒體也接連發表文章強調，中央和國家機關須「旗幟鮮明」講政治、「旗幟鮮明」將中共的政治建設擺在首位。

中共在宣傳中舉凡用到「旗幟鮮明」，即表明該篇評論的特殊性與重要性。值得關注的是，「旗幟鮮明」的說法於一九八九年六四事件曾被中共宣傳機器普遍使用，近三十年後的今天，中共官方再次不斷強調「旗幟鮮明」，顯示其份量之重。分析認為，此舉旨在警告反習勢力，不要妄圖在北京內外交困之際發難，挑戰「習近平核心」地位只是枉然。

由於中共官媒日前曾出現直呼「習近平」名諱、刪減習近平相關新聞報導等一連串反常現象，引發習權威在黨內是否動搖的揣測。習近平預計十九日至二十八日出訪中東及非洲五國（阿拉伯聯合大公國、塞內加爾、盧安達、南非共和國、模里西斯），其中二十五日至二十七日為出席在南非舉行的金磚國家會議。中共官媒將如何報導相關消息，可望成為中共對習近平宣傳基調是否有變、進而探究其權威是否動搖的指標。北京獨立學者鄧聿文十八日指出，這是習今年首次外訪，先前長時間沒出國，只能以坐鎮掌舵來解釋，如今確定外訪且一次訪問五國，表明事情得到妥善處理。

分析指出，習近平自二○一二年上任後強力反貪腐，幾乎得罪所有利益團體，且緊張情勢一直延續至今；江澤民派系成員已多次對習近平發動政變。據悉，今年「北戴河會議」將針對中共「政治建設」宣傳進行討論，不排除可能調整「領導風格」，淡化個人形象，突出「集體領導」。香港媒體報導，江澤民等中共元老可能要求習近平按照華國鋒模式下台。