冷眼集》政客與基金會

2018-07-18

記者鄒景雯／特稿

台灣的政治人物，從上到下、從北到南、從藍到綠、從中央到地方，都很喜歡搞基金會，沒有設置基金會的，實在是鳳毛麟角、屈指可數。

基金會是合法的事情， 不必無限上綱，但是政客利用基金會公益的招牌與節稅的方便，用以接受政治獻金，甚至成為洗錢的管道，早令社會側目與詬病，因此國人對於由政客所成立的基金會，即使不負面表列，也絕對不會視為是正面表列。甚至沒有基金會的，反而有清新之感，會給人真是特別的印象。

因此，問題不在基金會，而在於政治人物。台灣的從政者，不只把政治工作降格為謀生的工具，遠遠多於抱負實踐的志業，而且連取之有道，這最基本的愛財原則，都彷彿搖搖欲墜，才是讓基金會被汙名的肇因。

曾經當過台灣民選總統的，每一位都設有基金會，誰也不必說誰，但是懂得愛惜羽毛者，至少會在透明度上力求公開，資金來源上分散且避嫌，為的是以昭公信。畢竟，取得政治權力，即在就社會價值進行權威性的分配，如果個人的乾淨受到懷疑，必定從政生命終結並破產。

從以上這些大眾共識，來看馬前總統準備成立第三個基金會，而鴻海集團創辦人郭台銘質押八百五十張股票，約合六千多萬元，提供其資助這件事，相關當事人的動作就顯得格外「罕見」，而且太「大剌剌」了。

郭台銘在政壇，特別在馬英九執政八年期間，是跨域能力很強的檯面角色，不僅僅是太陽花運動期間他「受到關公指引」，數度在總統府與被佔領的議場之間穿梭，前不久一樁「三億男」的官司，更可以看出他在政商界的「活躍」。

根據事後逐漸釐清的故事是，二○一四年打算參選台北市長的柯文哲籌措競選經費，想找郭台銘募款，於是透過民進黨總召柯建銘希望引薦，而柯建銘之後有機會跟郭台銘餐敘，郭台銘藉這個場合，反要柯建銘幫忙轉告柯文哲不方便見他，因為他「長期以來都是支持國民黨」。也就是說，柯文哲沒要到錢，三億台幣這個數字，是捐給了上海世博台北館，至於競爭對手連勝文到底有多少，由於沒說，所以大家不知道。

如此不吝看對象捐輸的背景，反觀馬英九取得了郭台銘的奧援，外界一定會好奇，這應該不是郭台銘捐給馬英九第一筆吧？從市長、主席到總統，一路以來，郭台銘捐過多少獻金給馬？是否每一筆都依法誠實申報？有沒有直接現金交易沒紀錄的？引起這種聯想，極其自然，這是評價郭台銘資助馬英九基金會手法罕見之所在。

又為什麼說太大剌剌了呢？既然馬英九即使不在位了，仍能這麼容易就為自己的基金會向郭募得六千多萬元，那麼兩年多來，他曾經為已被抄家、需錢孔急的國民黨募了多少？為了三中案遭到起訴，今天他要到國民黨中常會說明，希望取得全黨背書，在這敏感時刻爆出這般訊息，即使沒有中常委敢問他為黨做了什麼，馬英九自己不會覺得尷尬嗎？

政客愛搞基金會，但是搞到這麼白話文，一看就懂的，這是最佳教案。