設基金會 勤跑基層 馬傳再選總統

2018-07-18

〔記者林良昇、施曉光、陳柔蓁、彭琬馨／台北報導〕前總統馬英九因三中案等黨產交易案被台北地檢署依背信罪起訴，因馬在被偵查期間，走訪基層凝聚政治能量，本月廿七日並將成立基金會，國民黨內及外界均盛傳馬有意投入二○二○年總統大選，藉當選總統後的保護傘避免被司法追訴。

馬辦對傳聞沒有回應

國民黨立委王育敏表示，馬英九持續走訪各地、社團，民間聲望和人氣都很高，讓外界猜想馬是否有復出的打算，但馬是否再戰總統大位，與三中案起不起訴沒有太大關係，畢竟馬要復出的猜想，在北檢起訴馬前就盛傳了，只是北檢的政治起訴，讓外界聯想馬在特別費案被起訴時宣告選總統，「同樣情境會不會再來一遍？」

姚江臨：馬不至於因委屈參選

王育敏強調，如果北檢持續這樣進行政治追殺，情勢可能很險峻，馬會不會做出不一樣的判斷就不得而知，但馬從未回答相關問題，只有他本人知道自己想做什麼。

中常委姚江臨表示，三中案過去都簽結過了，現再掀出來，大家都覺得不公平，馬如果沒有放任何一毛錢進口袋，本人當然會覺得委屈，但應不至於因此要選二○二○年總統，這和特別費案不一樣，畢竟那時「剛好藍軍也是他（馬）要選，只是提早引爆而已。」

國民黨立委廖國棟說，如果馬再參選總統，他個人沒有意見；三中案過去經過司法調查，並沒有實質證據，現在北檢起訴是政治運作的結果，民間普遍認為有政治力介入，希望司法有公正的裁判。

對於馬英九是否再戰二○二○，新北市長朱立倫昨未表示意見。朱立倫團隊成員表示，尚未定論的事情，不方便評論。

馬新基金會 郭台銘是金主

馬英九過去曾以選舉補助款，捐款成立「台北市敦安社會福利基金會」、「新台灣人文教基金會」，預定本月廿七日正式成立的「財團法人馬英九文教基金會」，是他第三個基金會。

外傳上述「財團法人馬英九文教基金會」的幕後金主為鴻海董事長郭台銘，馬辦昨僅證實郭確為捐助人，未回應郭究竟捐助多少錢。另針對外界解讀馬英九成立新的基金會，又頻頻安排公開行程，可能參戰二○二○年大選，馬辦方面同樣沒有回應。

據了解，郭台銘資助該基金會的款項來自郭在七月三日申報質押八百五十張鴻海股票。鴻海七月三日收盤價為八十．七元，以質押股票約能借得九十％資金來算，資助總額約六一七三．五五萬元。

台灣世代智庫民調：近半民眾不信馬清白

台灣世代智庫昨針對馬英九因三中案遭起訴一事公布最新民調，結果顯示有四十九．三％的民眾不相信馬的清白，相信者僅佔三十九．三％。另外，不支持馬英九代表國民黨參選二○二○年總統的民眾佔六十三．八％，支持者佔二十六．八％。