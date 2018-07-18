聽馬報告三中案 中常委：不是背書

2018-07-18

吳敦義邀馬 今列席中常會說明交易過程

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部大樓交易案十日偵查終結，將曾任國民黨主席的前總統馬英九以背信罪名起訴，國民黨中常會今日邀請馬列席說明三中案交易過程，並藉此由全體中常委集體為馬的清白背書；但部分中常委直言，聽取報告「並非背書」；也有前中常委坦言，中常會確實不了解三中案，能藉報告釋疑不是壞事。

藍委：能藉報告釋疑不是壞事

據馬辦指出，吳敦義於十三日下午率國民黨副主席曾永權到馬辦，邀請馬英九到中常會說明三中案。吳敦義強調，國民黨全體上下都堅信馬的道德操守，支持馬未來在法庭上捍衛清白，國民黨會動員力挺到底。

北檢偵辦三中案、舊中央黨部大樓交易案，起訴馬英九，國民黨中央公開力挺馬，北檢則提供時任中常委的國民黨立委賴士葆、前中常委朱鳳芝在九十四年十二月廿八日在中常會上的發言錄音，指出國民黨中常委也對於三中交易案，對馬提出質疑。

依據北檢起訴資料，當年賴士葆在中常會指出：「黨產處理何其重大的事，中常委在過程當中都不知道，其實，我所知道的有些中常委心裡是有點意見的。」朱鳳芝當年發言表示：「我想要知道黨產的處理，在這個決策過程裡面，是哪些人參與？怎麼樣去評估…。」

對此，賴士葆發出聲明強調，北檢未向他查證發言的前因後果，引述的內容與案情毫無相關，也無任何邏輯性的連結，對於北檢牽強附會的引述，曲解其原意，誤導社會大眾，深表遺憾與抗議。

「黨產出售 常會一直都不清楚」

朱鳳芝昨受訪時表示，事情過了太久，她早就忘記，但北檢引用她的發言是「沒好心眼」；當時三中案處理的方式有其背景、環境、壓力，從現在來看，會覺得有些地方不該這麼做。中常委姚江臨直言，國民黨賣黨產的案件，從過去到現在，常會都不清楚、不了解，這是事實。

對於今日中常會形同為馬英九「背書」，中常委楊瓊瓔說，只是在會議上說明清楚，沒有背書不背書的問題；姚江臨則說，三中賣出時，常會就有決算了，今天只是再講一次而已，報告與背書無關。

曾為中常委的國民黨立委許淑華也說，馬英九到中常會報告三中案不能說是背書，畢竟很多黨員甚至中常委都不清楚三中案，黨產處理不需經過中常會同意，只要黨主席同意，後來報請中常會知悉而已。

許淑華表示，既然有所謂的疑慮，如果可藉中常會把馬英九任主席期間處理情形，包含是否有賤價出售黨產等，作更清楚的說明，其實不是壞事。