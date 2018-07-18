韓減工時降時薪 7萬超商喊關

2018-07-18

業主︰兼職員工領比老闆多

勞工︰不能領加班費、獎金

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓七月一日起每週工時由六十八小時減至五十二小時後，最低薪資委員會近日再決議，明年最低時薪將調漲十．九％、至八三五○韓元（約台幣二二六元），引發中小企業雇主和勞工皆反彈。首當其衝的便利商店業主表示，這使得兼職員工薪水比老闆還高；韓國微型企業聯合會（KFME）直言「永遠無法接受」；勞工則抱怨，因為不能領加班費和獎金，被變相減薪三分之一。

南韓政府縮短工時和調漲薪資的政策美意，勞資雙方卻不見歡喜。路透報導，四十八歲的鄭海秀在首爾樂天超市讓人試麥茶樣品，因為她的店縮短營業時間，使得她一個月的工時從四十小時縮減為卅二小時，現在月薪一二○萬韓元（約三萬二五二○台幣），比以前少了三分之一，因為她不再有更多夜間加班費和其他賺獎金的機會。

報導指出，南韓七月起縮短工時後，許多商家都寧願早點關門，而非請更多員工；經濟學家警告，文在寅政府的政策恐導致企業裁員更多、而非創造更多就業。南韓政府統計，今年上半年每月平均新增十四．二萬個就業，是二○○八至○九年全球金融海嘯以來最慢成長。

南韓最低薪資委員會十四日在資方缺席下決議，最低時薪繼今年調漲十六．四％後，明年再調漲十．九％。韓國微型企業聯合會表示：「小型企業主正處於十字路口，除了關門和裁員，他們別無選擇。」

南韓便利商店業主組成的協會指出，正評估讓七萬家便利商店同時關店，以抗議基本時薪大幅調漲。便利商店南姓老闆說，該決策很愚蠢，「將使得兼職員工薪水比我還多，現在我別無選擇，只能開除員工，讓我的妻女取代」。

小企業、低收入者衝擊大

南韓企業團體擔憂，指出將傷害較小型和較低收入業者。韓國經營者總協會（KEF）表示，今年最低時薪漲至七五三○韓元後，南韓企業已面臨生死存亡關頭，明年再以兩位數的幅度調漲，企業恐削減投資，就業市場也將更為惡化。