名人收入榜 拳王梅威瑟最吸金

2018-07-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕富比世雜誌最新的世界百大名人收入排行榜（Forbes Celebrity 100）出爐，美國超級拳王梅威瑟以二．八五億美元身家居冠，歸功於去年回歸後對戰綜合格鬥界天王麥葛瑞格的勝仗，帶進滾滾財源；奧斯卡影帝喬治克隆尼以二．三九億美元緊追在後，因將共同創辦的龍舌蘭品牌「Casamigos Tequila」賣給英國烈酒商帝亞吉歐（Diageo），讓他創下卅五年影視職涯年收入新高。

富比世指出，名人越來越懂得透過社群媒體曝光，把知名度變現，「再也沒有比當今更適合靠知名度撈金；一年來有十一名巨星個別收入都在一億美元以上」。

凱莉珍娜 邁向最年輕億萬富豪

年僅廿歲的實境秀巨星凱莉珍娜（Kylie Jenner）以約一．六六億美元財富排第三，她不僅是該榜最年輕名人，稍晚還可能成為世界年紀最小、白手致富的億萬富豪；主要就是透過社群媒體行銷其化妝品品牌而鴻圖大展，光是IG追蹤她的粉絲人數就超過一．一億人，身家是同母異父姊姊金卡戴珊（第卅名，六七○○萬美元）約二．五倍。

美國以法庭實境節目茱迪法官成名的女庭長謝德林、影星巨石強森、U2樂團、酷玩合唱團，分別排第四至七；足球明星梅西、Ｃ羅以一．一一億美元和一．○八億美元，分居第八和第十；英國歌手紅髮艾德排第九；《哈利波特》暢銷小說作家羅琳，以年收入五四○○萬美元登上第四十二名。華人唯一進榜者是成龍，年收入四五五○萬美元排第五十九。

富比世是根據尼爾森市調公司、音樂刊物Pollstar、電影資料庫IMDB及業內專家與名人自身訪談，估算去年六月到今年六月間、尚未扣除經紀人薪資的稅前收入。