幼兒園男童摸女童下體 校方被控冷處理

2018-07-17

〔記者邱書昱、陳心瑜、何玉華／新北報導〕新北市新店區知名雙語學校幼兒園，被爆一名六歲女童遭同班同學多次觸摸下體，家長氣得找校方理論，卻遭冷處理，向教育局投訴。校方澄清說，由於上課時間無法立即要求老師出面說明而造成溝通誤會，經調查後，二名學童的說法不一樣，目前將案件通報新北市教育局調查。

據指出，小女孩在六月某日中午午睡時，遭隔壁的男同學撫摸私密處，讓她感到非常不舒服，經多次阻止，小男童仍然持續騷擾。而家長在事發後到學校了解狀況，卻遭校方阻攔，還向家長辯稱男童摸女童的行為只是「互相探索」，讓家長氣炸，憤而向教育局投訴。

校方說明，六月底時接獲家長電話，校方先調查事情狀況，但幼童性騷擾部分不易釐清，七月初已通報教育局，目前調查結果是雙方學童說法有出入，但二名小朋友已畢業，如果家長後續還有問題，也會協助處理。

對於家長不滿校方聲稱男童行為只是「互相探索」，校方澄清是溝通上誤解，目前仍想辦法了解狀況，學校內部已作檢討，後續如需輔導也會處理。

新北市教育局表示，七月二日接獲陳情便要求園方調查案情，並依規定啟動校安通報，也要求校方針對雙方學生追蹤輔導，並視狀況找輔導老師或社工專業協助輔導，維護學生權益。

性平委員：先了解原因 不一定是性騷

新北市性平委員黃瑞汝表示，三至六歲幼兒正在模仿學習階段，發生這種事要注意是否為模仿學習或其他因素，不一定是性騷擾；但若是累犯，建議家長帶孩子就醫檢查。黃瑞汝說，要注意孩子平日環境是否有類似刺激，如大人看Ａ片，父母行房被孩子偷看到等；若孩子看到，家長應給予正確觀念，不可隨意碰觸外人身體。

此外，孩子之前是否有類似行為？大人不以為意沒處罰，甚至以開玩笑態度應對，會讓孩子覺得有趣而加強類此行為，一定要讓孩子清楚身體界線，處理態度應審慎，先了解原因，不一定是性騷擾問題。