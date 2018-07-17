指考生自創符文 有創意沒分數

2018-07-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心昨舉行今年大學指考的考試委員會，統計出共有一六九件試場違規案件，高達三成八是考生未攜帶有效身分證件；其中更出現有考生竟然「自創象形文字」填答非選擇題，大考中心主任劉孟奇指出，雖然欽佩考生創造力，但很可惜與答案無關，閱卷老師恐無法給分。

169件違規 近4成沒帶證件

大考中心統計，一○七學年指考試場違規共計一六九件，比去年的九十二件大增七十七件，因今年起大考取消准考證，雖提醒考生須帶身分證件查核身分，但還是發生六十五件考生未攜帶規定的有效證件應試的違規案，占總數卅八．四％，提醒未來考生應考都須注意，違規者須扣減該科成績二分。

大考中心主任劉孟奇昨也秀出部分考生違規作答情況，例如在非選擇答案卷上，有不少考生畫上與答案無關的繪圖或文字，甚至有名考生自創奇怪符號，寫上滿滿五大行詭異象形文字。劉孟奇說，自己特別去查，非中國、埃及等古文，仔細看考生自創文也多種不同，很敬佩可在考試中創造，但因該文字無法辨識，將須扣分。

總共有六十二件答案卷違規，還有考生在試卷上寫「辛苦了」、「休息一下喝個水」，甚至有考生抒發心情表示，自己申請已經有學校念了，但學校規定要報名指考，所以來考，這些狀況依規定都須扣減該科二分。

此外，大考中心指出，另有廿六件違規是隨身攜帶行動通訊裝置，包含手機、智慧型手環等，依規定將扣減該科成績五分；另有一名考生在數學乙時攜帶計算紙並使用，也嚴重違規，考試委員會決議，扣減該科全部成績。

至於試題爭議方面，今年指考公民科第十九題被補教業者質疑有肥胖歧視，劉孟奇昨解釋，題組談的是體重過重的重要公衛議題，健康不平等在台灣有衛福部調查及學界實際數據支持，命題者出題未設歧視；另地理科第廿三題用地圖考農作物加工品分布，原答案Ｃ海拔高度，但因無法排除洋流降溫影響，開放Ａ選項也正確。