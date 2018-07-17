明年學測新變革！考科5選4 禁戴智慧型佛珠

2018-07-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕考生留意！昨大考中心通過明年各項改革，包含一○八學年的學科能力測驗，將改五科自由選考，報名費、考試時間與節次都大幅修正，另外因應科技發展，穿戴型裝置禁止項目中還增列「智慧型佛珠」，避免有舞弊行為。

報名費調整 與大學指考相同

大考中心昨舉行考試委員會，通過明年大學招生考試相關簡章規定，主任劉孟奇指出，根據一○八學年大學多元入學方案，明年起考生參加大學學測不用五科全考，可從中選擇最多四科應試即可；報名費亦將隨之變動，原本五科的集體報名費一○五○元（個別報名一一○○元），明年將調整與大學指考相同，集體報名僅需繳交基本作業費二百元（個別報名二五○元），加上每科測驗費一七○元。

考試時間、節次大幅修正

此外，考試節次與時間也大幅變動，劉孟奇說，節次上更動為第一天考英文、國文選擇題及社會，第二天考數學、國文寫作及自然等，並將社會、自然兩科放在當天最後一節考，其中為了因應大考朝向素養導向命題，題幹字數將變長，因此國寫延長為九十分鐘，社會與自然等科延長為一一○分鐘。

另在試場違規方面，大考中心鑑於穿戴型裝置日新月異，未來將禁制攜帶項目中新增「智慧型佛珠」等，劉孟奇解釋，主要是智慧手環、智慧佛珠等會震動，目前考試仍考選擇題，因此有舞弊可能，必須全面禁止。

而因部分考生常因手機等裝置放置在背包中，不慎發出震動或聲音，導致違規扣分或影響考試，大考中心也新增規定，未來監試人員可移置干擾物品；同時因今年有家長衝到試務辦公室大鬧，將來也增列「禁止進入」條款，以免辦公室受干預等。