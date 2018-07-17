陳明通赴美 將會美官員及智庫

2018-07-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通昨天啟程前往美國，美東時間十八日將出席陸委會與美國傳統基金會合辦的「兩岸關係的機遇與挑戰」研討會，此行也將會見美國官員，直接就兩岸關係交換意見。

陸委會與美國透過智庫合作方式，共同舉辦研討會交流，迄今已是第九年。此時正值美中貿易戰角力期間，中國對台施壓持續增強，美國國會推動「國防授權法」與「台灣旅行法」等友台法案，本月初更派出軍艦航行台海，強化友台態度。陳明通則是「台旅法」通過後，首位訪美的部長級官員。

陸委會強調，蔡總統兩岸政策一貫，致力維持台海和平穩定現狀，也會堅持捍衛國家主權及台灣人民選擇權。陳明通訪美期間，規劃拜會美方官員以及相關智庫，就兩岸關係交換意見，盼爭取各界對政府兩岸政策的支持。

陳明通此次美國行主要公開行程為陸委會與傳統基金會合辦的研討會，美方出席學者包括傳統基金會資深副總裁霍姆斯、亞洲研究中心主任羅曼、資深研究員成斌、研究員史密斯、政策分析師萊利、國防大學中共軍事研究中心主任孫飛、共和黨國際事務協會主席特寧、威爾遜中心亞洲計劃主任鄧志強等多名學者專家。

陳明通在研討會中將發表專題演講，美國防部亞太事務助理部長薛瑞福與聯邦眾議院外委會亞太小組主席游賀等人也將出席同場研討會，在其他場次發表演講，將有機會共同研討中國內部情勢、美中台關係及兩岸關係等議題。