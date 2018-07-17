薩國總統：堅定支持台薩邦誼

2018-07-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮甫結束薩爾瓦多訪問行程，於當地時間十六日至十七日轉赴貝里斯訪問。薩國總統桑契斯向我方表達對台薩邦誼的堅定支持，吳釗燮訪貝期間將謁見總理巴洛等政要，並視察我國駐貝國大使館。

吳釗燮轉赴貝里斯訪問

吳釗燮正出訪我中美洲友邦，剛結束於薩爾瓦多的訪問行程。吳釗燮十三日在薩國代理外長卡斯特內達陪同下，晉見了薩國總統桑契斯，兩人會談超過一小時。

桑契斯強調對台薩邦誼的堅定支持，也對我在兩國五年合作計畫架構，包括治安、教育、提高生產力等領域所提供的協助，表示謝意。吳釗燮也轉達蔡總統對兩國邦誼及雙邊合作關係的重視，並面交蔡總統親簽賀函給桑契斯，祝賀已故薩國天主教領袖、弱勢族群守護者羅梅洛真福品將於羅馬封聖。

除與薩國高層會談，吳釗燮十三日也與卡斯特內達及教育部長坎胡拉共同主持二○一八年外交部台灣獎學金及國合會獎學金頒獎典禮。吳釗燮致詞時說，迄今已有近三百名優秀薩國學子因台灣獎學金計畫獲益，且陸續有學生學成歸國貢獻家鄉。

吳釗燮結束薩爾瓦多訪問後，於十六日至十七日轉赴貝里斯訪問，期間將謁見總理巴洛，會晤參議院議長鄭經緯、眾議院副議長費加羅及外長艾林頓等政要，並視察我國駐貝國大使館。吳釗燮也預定接受外長授贈貝里斯「卓越勳章」（Order of Distinction），表彰對促進台貝邦誼的貢獻。